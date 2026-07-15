Через курйозні обставини: яке українське місто рекордно часто змінювало назву

Сьогодні Кропивницький знають як адміністративний центр Кіровоградської області. Однак за свою історію місто змінювало назву стільки разів, що стало одним із рекордсменів України. Причому причини були не лише політичними – деякі перейменування виникали через доволі курйозні історичні обставини.

24 Канал розповість, чому місто кілька разів отримувало нову назву та як це відображало різні епохи української історії.

Починалося все з фортеці

Історія міста розпочалася у 1754 році, коли Російська імперія збудувала тут фортецю Святої Єлисавети. Саме навколо неї поступово виникло поселення, яке згодом отримало назву Єлисаветград.

Попри поширений міф, історики зазначають, що назву пов'язували не лише з російською імператрицею Єлизаветою Петрівною, а й зі святою Єлисаветою. Саме ця неоднозначність і стала предметом дискусій через багато десятиліть.

Як місто назвали на честь революціонера

Після встановлення радянської влади імперська назва стала небажаною. У 1924 році місто перейменували на Зінов'євськ – на честь більшовицького діяча Григорія Зінов'єва, який народився неподалік.

Втім, ця назва проіснувала недовго. Уже через кілька років сам Зінов'єв потрапив у немилість до Сталіна, був звинувачений у "ворожій діяльності", а його ім'я почали стирати з публічного простору.

Кірове – через падіння одного фаворита

У 1934 році Зінов'євськ поспіхом перейменували на Кірове – цього разу на честь радянського партійного діяча Сергія Кірова, якого вбили того ж року.

Саме це перейменування часто називають одним із найкурйозніших: місто фактично втратило стару назву лише тому, що людина, чиє ім'я воно носило, перестала бути "правильним" героєм для радянської влади.

Ще одна зміна без згоди містян

Вже у 1939 році статус населеного пункту змінився: після утворення нової області його перейменували на Кіровоград.

Логіка була простою – центр області мав відповідати її назві. Таким чином місто вдруге за п'ять років змінило назву через радянську політику пам'яті.

Фото повоєнного Кропивницького / FB: Кіровоград

Повернення до української історії

Останнє перейменування відбулося у 2016 році в межах законів про декомунізацію. Верховна Рада затвердила назву Кропивницький – на честь видатного українського драматурга, актора та засновника професійного українського театру Марка Кропивницького.

Саме ця назва викликала найбільше дискусій серед місцевих жителів. Частина містян виступала за повернення історичного Єлисаветграда, інші підтримували нову українську назву або пропонували альтернативні варіанти.

Попри суперечки, Кропивницький став символом відмови від радянської топоніміки. За трохи більше ніж століття місто встигло побути Єлисаветградом, Зінов'євськом, Кіровим, Кіровоградом і, зрештою, Кропивницьким.

Більшість цих перейменувань були пов'язані не з волею місцевих жителів, а зі зміною політичних режимів та їхніх героїв. Саме тому історія Кропивницького сьогодні вважається однією з найяскравіших і водночас найдивовижніших серед українських міст.