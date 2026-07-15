24 Канал расскажет, почему город несколько раз менял название и как это отражало различные эпохи украинской истории.

Все начиналось с крепости

История города началась в 1754 году, когда Российская империя построила здесь крепость Святой Елизаветы. Именно вокруг нее постепенно возникло поселение, которое впоследствии получило название Елисаветград.

Несмотря на распространенный миф, историки отмечают, что название связывали не только с российской императрицей Елизаветой Петровной, но и со святой Елизаветой. Именно эта неоднозначность и стала предметом дискуссий спустя многие десятилетия.

Как город назвали в честь революционера

После установления советской власти имперское название стало нежелательным. В 1924 году город переименовали в Зиновьевск – в честь большевистского деятеля Григория Зиновьева, родившегося неподалеку.

Впрочем, это название просуществовало недолго. Уже через несколько лет сам Зиновьев попал в немилость у Сталина, был обвинен в "враждебной деятельности", а его имя начали стирать из публичного пространства.

Кирове – из-за падения одного из фаворитов

В 1934 году Зиновьевск в спешке переименовали в Кирове – на этот раз в честь советского партийного деятеля Сергея Кирова, которого убили в том же году.

Именно это переименование часто называют одним из самых курьезных: город фактически лишился старого названия лишь потому, что человек, чье имя он носил, перестал быть "правильным" героем для советской власти.

Еще одно изменение без согласия горожан

Уже в 1939 году статус населенного пункта изменился: после образования новой области его переименовали в Кировоград.

Логика была проста – центр области должен был соответствовать ее названию. Таким образом, город во второй раз за пять лет сменил название из-за советской политики памяти.

Фото послевоенного Кропивницкого / FB: Кировоград

Возвращение к украинской истории

Последнее переименование состоялось в 2016 году в рамках законов о декоммунизации. Верховная Рада утвердила название Кропивницкий – в честь выдающегося украинского драматурга, актера и основателя профессионального украинского театра Марка Кропивницкого.

Именно это название вызвало наибольшие дискуссии среди местных жителей. Часть горожан выступала за возвращение исторического Елисаветграда, другие поддерживали новое украинское название или предлагали альтернативные варианты.

Несмотря на споры, Кропивницкий стал символом отказа от советской топонимики. За чуть более века город успел побывать Елисаветградом, Зиновьевом, Кировом, Кировоградом и, в конце концов, Кропивницким.

Большинство этих переименований было связано не с волей местных жителей, а со сменой политических режимов и их героев. Именно поэтому история Кропивницкого сегодня считается одной из самых ярких и в то же время самых удивительных среди украинских городов.