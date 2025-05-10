Став "хрещеним батьком" Гаррі Поттера та продавав книги за безцінь: 5 фактів про Івана Малковича

Іван Малкович – одна з найяскравіших постатей сучасної української історії. Завдяки його зусиллям мільйони українських дітей відкрили для себе світ літератури.

Саме завдяки Малковичу світ Гаррі Поттера заговорив українською раніше, ніж будь-якою іншою мовою. 24 Канал зібрав п'ять фактів, які розкриють видатного поета та видавця по-новому.

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Ліна Костенка називала його "найніжнішою скрипкою України"

Іван Малкович народився 1961 року на Івано-Франківщині в родині, що походить зі збіднілих галицьких шляхтичів. Після вступу на філологічний факультет Київського університету вже на першому курсі здобув визнання – його велику публікацію надрукували у "Літературній Україні" з передмовою самого Дмитра Павличка.

У 1984 році вийшла перша збірка поета – "Білий камінь". Ліна Костенко назвала тоді Малковича "найніжнішою скрипкою України".

Ліна Костенко та Іван Малкович / Фото з Facebook-сторінки "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Чому назвав своє видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Здавалося б, назва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" - це просто рядок із дитячого оповідання Івана Франка "Грицева шкільна наука", де діти вчилися читати по складах – "а баба галамага". Але справжня причина вибору назви може бути глибша.

У дитинстві Іван дізнався з родинних переказів, що його пращур Степан Арсенич із села Нижній Березів урятував Івана Франка від голоду.

Так, у 1880 році Франка заарештували в Косові й тримали в тюрмі 98 днів. Після звільнення він був виснажений і голодний – саме тоді йому допоміг Степан Арсенич. Франко згадував про цей вчинок у своїй автобіографії.

Ця історія настільки вразила малого Івана, що він запам’ятав її на все життя. А коли виріс і створив видавництво, то вирішив увіковічити пам’ять не лише про Франка, а й про свого пращура, обравши назву видавництва з твору поета.

Продавав книжки по одній гривні

У новорічну ніч 31 грудня 2001 року видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" запустило масштабну акцію "Мінідиво". Головна ідея – зробити якісні українські дитячі книжки доступними для кожної родини.

У межах ініціативи 2,5 мільйона примірників (по 16 сторінок кожна) мініверсій 14 книжок видавництва було розповсюджено по всій Україні через Укрпошту – і все це лише за символічною ціною в одну гривню.

Ми отримали 40 з гаком тисяч листів від читачів із подяками. За цими листами я пізнав Україну. Над деякими я ридав... Писали з Криму, що вже років 10 не бачили українських книг, і дуже дякували,

– пригадує Малкович в інтерв'ю для The Ukrainians.

Іван Малкович / Фото з Facebook-сторінки "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Декілька разів потрапляв до списку найвпливовіших людей України

У 2004, 2008 та 2009 роках Іван Малкович потрапляв до списку "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Кореспондент". А у 2012 році видання визнало його "Людиною десятиліття".

Став "хрещеним батьком" книг про Гаррі Поттера в Україні

Завдяки зусиллям Івана Малковича, перекладача Віктора Морозова, редактора Олекси Негребецького та художника Владислава Єрка український переклад сьомої книги про Гаррі Поттера – "Гаррі Поттер і смертельні реліквії" – став першим офіційно опублікованим у світі.

"Гаррі Поттер і смертельні реліквії" / Фото "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

А у 2022 році Джоан Роулінг виклала на платформі Pottermore Publishing безкоштовні україномовні електронні версії книг про Гаррі Поттера від видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

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