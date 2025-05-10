Именно благодаря Малковичу мир Гарри Поттера заговорил на украинском раньше, чем на любом другом языке. 24 Канал собрал пять фактов, которые раскроют выдающегося поэта и издателя по-новому.

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Лина Костенко называла его "самой нежной скрипкой Украины"

Иван Малкович родился в 1961 году на Ивано-Франковщине в семье, происходящей из обедневших галицких шляхтичей. После поступления на филологический факультет Киевского университета уже на первом курсе получил признание – его большую публикацию напечатали в "Литературной Украине" с предисловием самого Дмитрия Павлычко.

В 1984 году вышел первый сборник поэта – "Белый камень". Лина Костенко назвала тогда Малковича "самой нежной скрипкой Украины".

Лина Костенко и Иван Малкович / Фото с Facebook-страницы "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Почему назвал свое издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Казалось бы, название "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" - это просто строчка из детского рассказа Ивана Франко "Грицева шкільна наука", где дети учились читать по слогам – "а баба галамага". Но настоящая причина выбора названия может быть глубже.

В детстве Иван узнал из семейных преданий, что его предок Степан Арсенич из села Нижний Березов спас Ивана Франко от голода.

Так, в 1880 году Франко арестовали в Косове и держали в тюрьме 98 дней. После освобождения он был истощен и голоден – именно тогда ему помог Степан Арсенич. Франко вспоминал об этом поступке в своей автобиографии.

Эта история настолько поразила малого Ивана, что он запомнил ее на всю жизнь. А когда вырос и создал издательство, то решил увековечить память не только о Франко, но и о своем предке, выбрав название издательства из произведения поэта.

Продавал книги по одной гривне

В новогоднюю ночь 31 декабря 2001 года издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" запустило масштабную акцию "Минидиво". Главная идея – сделать качественные украинские детские книги доступными для каждой семьи.

В рамках инициативы 2,5 миллиона экземпляров (по 16 страниц каждая) миниверсий 14 книг издательства было распространено по всей Украине через Укрпочту – и все это только по символической цене в одну гривну.

Мы получили 40 с лишним тысяч писем от читателей с благодарностями. По этим письмам я узнал Украину. Над некоторыми я рыдал... Писали из Крыма, что уже лет 10 не видели украинских книг, и очень благодарили,

– вспоминает Малкович в интервью для The Ukrainians.

Иван Малкович / Фото с Facebook-страницы "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Несколько раз попадал в список самых влиятельных людей Украины

В 2004, 2008 и 2009 годах Иван Малкович попадал в список "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Корреспондент". А в 2012 году издание признало его "Человеком десятилетия".

Стал "крестным отцом" книг о Гарри Поттере в Украине

Благодаря усилиям Ивана Малковича, переводчика Виктора Морозова, редактора Олексы Негребецкого и художника Владислава Ерко украинский перевод седьмой книги о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и смертельные реликвии" – стал первым официально опубликованным в мире.

"Гарри Поттер и смертельные реликвии" / Фото "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

А в 2022 году Джоан Роулинг выложила на платформе Pottermore Publishing бесплатные украиноязычные электронные версии книг о Гарри Поттере от издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

К слову, ранее мы рассказывали о 5 интересных фактов из жизни Олега Ольжича. В частности известно, что он был одним из главных идеологов Организации Украинских Националистов и отвечал за культурную политику.