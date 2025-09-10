Іван Степаніщев з гурту MOLODI назвав українських виконавців, музика яких йому імпонує. Він також назвав артиста, роботами якого вони з Кирилом Роговим надихалися.

Про свої музичні вподобання Іван Степаніщев з гурту MOLODI розповів в коментарі 24 Каналу.

Яких українських артистів слухає Іван Степаніщев?

За словами Вані, особливе враження на нього справляє співачка ROXOLANA.

Вона зараз робить дуже кльове таке музло, дуже стильове, дуже класне,

– заявив артист.



Гурт MOLODI / Фото з Instagram

Також Ваня відзначив творчість Монатіка, який, за його словами, довгий час був для гурту еталоном звучання.

"Для нас він по звуку раніше особливо був дуже еталонний. Той, на якого ми дивилися і хотіли робити по звуку саме так само", – зазначає він.

Окрім того, артист звернув увагу на роботи гурту Phil It через його нестандартні сенси та підхід до музики.

Музику яких виконавців слухає Кирило Роговий?

Кирило Роговий розповів, що найбільше його захоплює творчість Монатіка. Також артисту імпонує творчість гурту Phil It. За словами Кирила, музика колективу є крутою та стильною.

Не оминув увагою артист і Андрія Бармалія, відзначивши його нестандартний підхід до музики.