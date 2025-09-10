Иван Степанищев из группы MOLODI назвал украинских исполнителей, музыка которых ему импонирует. Он также назвал артиста, работами которого они с Кириллом Роговым вдохновлялись.

О своих музыкальных предпочтениях Иван Степанищев из группы MOLODI рассказал в комментарии 24 Каналу.

Каких украинских артистов слушает Иван Степанищев?

По словам Вани, особое впечатление на него производит певица ROXOLANA.

Она сейчас делает очень клевое такое музло, очень стилевое, очень классное,

– заявил артист.

Группа MOLODI / Фото из Instagram

Также Ваня отметил творчество Монатика, который, по его словам, долгое время был для группы эталоном звучания.

"Для нас он по звуку раньше особенно был очень эталонный. Тот, на которого мы смотрели и хотели делать по звуку именно так же", – отмечает он.

Кроме того, артист обратил внимание на работы группы Phil It из-за его нестандартных смыслов и подхода к музыке.

Музыку каких исполнителей слушает Кирилл Роговой?

Кирилл Роговой рассказал, что больше всего его увлекает творчество Монатика. Также артисту импонирует творчество группы Phil It. По словам Кирилла, музыка коллектива является крутой и стильной.

Не обошел вниманием артист и Андрея Бармалия, отметив его нестандартный подход к музыке.