24 Канал поинтересовался у певицы SOWA, кого слушает она. Артистка откровенно поделилась с нами своими музыкальными предпочтениями.

Кого слушает SOWA?

Артистка поделилась, что в ее плейлисте можно найти песни таких групп как Крошка Цахес, Скрябин, Ливинстон и The HardKiss. Кроме того, также артистка слушает треки бронзового призера Евровидения Jerry Heil и победительницы конкурса Джамалы.

Это лишь часть, но именно этих артистов сейчас слушаю чаще,

– признается певица.

В то же время SOWA назвала украинского артиста, который стал для нее абсолютным открытием. И речь идет о молодом исполнителе Temstime, который стремительно набирает популярность.

Считаю его музыку действительно стильной и необходимой для нашего украинского музыкального пространства,

– говорит SOWA.

Temstime – "Два идиота": смотрите видео

А как насчет песен SOWA?

SOWA, она же Диана Горбяк, признается, что имеет в своем плейлисте и собственные треки. В частности из ее новых работ – песня "Джульетта".

"Джульетта" – это о каждой девушке, которая когда-то теряла голову от любви, что подчиняется собственному бунту и готова идти на риск ради любви. Это о юной, упрямой, мятежной версии себя, живущей внутри каждой из нас,

– рассказывает певица.

SOWA – "Джульетта": смотрите видео

Певица приглашает всех оценить ее новую работу, ведь, как она говорит, возможно, это новый трек для вашего плейлиста?