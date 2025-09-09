24 Канал поинтересовался у участников группы MOLODI, кого из украинских исполнителей они слушают. Какие музыкальные предпочтения Кирилла Рогова, участника группы, рассказываем далее.
Интересно Певица SOWA рассказала, кто для нее стал открытием в украинской музыке и есть в ее плейлисте
Кого слушает Кирилл Роговой?
Прежде всего Кирилл отметил Монатика и отметил, что ему очень импонирует творчество артиста.
Мне изначально импонирует Монатик – все, что он делает, его музыка, его умение доносить смыслы со сцены. Это для меня вау!
– делится Кирилл.
Монатик – "Кружит": смотрите видео
Также Кирилл отметил группу Phil It – проект Филиппа Коляденко. Музыку коллектива участник группы MOLODI называет крутой и стильной.
Phil It – "Ее нет": смотрите видео
А еще в плейлисте Кирилла Рогового есть Андрей Бармалий. Артист отмечает нестандартный подход к музыке у своего коллеги по цеху.
Андрей Бармалий – "Я нормально": смотрите видео
Что надо знать о группе MOLODI?
Группу MOLODI 9 лет назад создали Кирилл Рогов и Иван Степанищев – ребята родом из Мариуполя, который сейчас оккупирован россиянами.
Ребята стали участниками Нацотбора на Евровидение 2025 с песней "my sea" – историей о родном доме, о побережье Азовского моря в Мариуполе.
Полномасштабное вторжение группа встретила в Киеве, но их родные были в Мариуполе. Отец Кирилла пропал без вести во время блокады города и его судьба неизвестна.