Місто Івано-Франківськ є одним із найбільших на Заході України. Свою сучасну назву воно отримало відносно нещодавно.

А якщо бути точнішим, то у 1962 році. Проте до цього місто називалося інакше, розповідає 24 Канал з посиланням на Івано-Франківську обласну універсальну наукову бібліотеку.

Як називався Івано-Франківськ раніше?

Датою заснування міста Івано-Франківськ вважають 1662 рік. Спершу між селами Заболоття та Княгинин з'явилася фортифікаційна споруда, котра стала основою міста, заснованого магнатом Андрієм Потоцьким. Того ж року місто отримало магдебурзьке право, тобто можливість створити свої органи самоврядування, цехи та ремісничі спілки, сповідувати свою релігію.

Андрій Потоцький назвав місто на честь свого молодшого сина Станіслава. За однією з версій, першою формою назви міста була саме Станіслав (з наголосом на другому складі). Проте є ще варіант Станіславів, який був популярним в часи Австро-Угорщини.



Івано-Франківськ / Фото "Репортер"

Станіслав Потоцький, на честь якого було назване місто, загинув у 1683 році під час облоги Відня армією Османської імперії.

Свою назву Станіслав зберігав попри зміну юрисдикцій з Речі Посполитої на Австрійську та Австро-Угорську імперії, Польщу, ЗУНР, УНР, знову Польщу та СРСР. Однак уже під час радянської окупації назва міста була змінена. Це відбулося з нагоди 300-річчя заснування міста. Саме тоді Станіслав і став Івано-Франківськом.