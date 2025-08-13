Город Ивано-Франковск является одним из крупнейших на Западе Украины. Свое современное название он получил относительно недавно.

А если быть точнее, то в 1962 году. Однако до этого город назывался иначе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковскую областную универсальную научную библиотеку.

Как назывался Ивано-Франковск раньше?

Датой основания города является Ивано-Франковск считают 1662 год. Сначала между селами Заболотье и Княгинин появилось фортификационное сооружение, которое стало основой города, основанного магнатом Андреем Потоцким. В том же году город получил магдебургское право, то есть возможность создать свои органы самоуправления, цеха и ремесленные союзы, исповедовать свою религию.

Андрей Потоцкий назвал город в честь своего младшего сына Станислава. По одной из версий, первой формой названия города была именно Станислав (с ударением на втором слоге). Однако есть еще вариант Станиславов, который был популярным во времена Австро-Венгрии.



Ивано-Франковск / Фото "Репортер"

Станислав Потоцкий, в честь которого был назван город, погиб в 1683 году во время осады Вены армией Османской империи.

Свое название Станислав сохранял несмотря на смену юрисдикций с Речи Посполитой на Австрийскую и Австро-Венгерскую империи, Польшу, ЗУНР, УНР, снова Польшу и СССР. Однако уже во время советской оккупации название города было изменено. Это произошло по случаю 300-летия основания города. Именно тогда Станислав и стал Ивано-Франковском.