Какую цена за жилье надо отдать на первичном и вторичном рынке Ивано-Франковска и сколько надо отдать за аренду квартиры в городе, передает 24 Канал со ссылкой на статистику от ЛУН.

Читайте также Квартиры в Одессе: как война и туристический сезон влияют на цены и что будет дальше

Что с ценами на квартиры на первичке и вторичке?

В новостройках Ивано-Франковска стоимость квадратного метра в новостройках в среднем составляет около 850 долларов. Впрочем все зависит от класса жилого комплекса, где размещено жилье.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Например, в эконом-классе цена составляет 620 долларов, а в комфорт – уже 800 долларов,

В бизнес-классе цена достигает 890 долларов, а в премиум – 1 150 долларов.

Относительно вторички, то на этом рынке цены на все виды квартир подскочили:

1-комнатные квартиры обойдутся в 38 тысяч долларов, а 2-комнатные – в 56 тысяч долларов.

Самой дорогой получится 3-комнатная квартира с ценой в 73 тысячи долларов.

Заметьте! Чтобы заработать на 1-комнатную квартиры в Ивано-Франковске нужно откладывать всю зарплату в течение почти 6 лет. На 2-комнатную квартиру надо составлять 8,5 года, а на 3-комнатную – более чем 11 лет.

Какая цена аренды?