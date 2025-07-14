О современных тенденциях "Украинскому радио. Одесса" рассказали специалисты по недвижимости Сергей Пятницкий и Алексей Бызин-Филатов. Детали рассказывает 24 Канал.

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Как изменилась стоимость аренды жилья в Одессе?

Как отмечает Сергей Пятницкий, в 2025 году стоимость аренды квартир в Одессе в гривнах почти достигла уровня 2021 года. Однако в долларах она все еще ниже примерно на 25%.

В сезон аренда может вырасти на 40% по сравнению с межсезоньем. По словам эксперта, главным фактором роста спроса остается туристический сезон.

Что со спросом на жилье в Одессе?

Несмотря на опасность, многие стремятся снять или купить жилье вблизи побережья.

Аркадия, вид на море – это остается для людей привлекательным. Многих не пугает, что это так называемое "шахедное" направление,

– отметил Пятницкий.

В то же время приоритеты покупателей претерпели изменения. По словам Алексея Бизина-Филатова, председателя Одесского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости, сейчас больше внимания обращают на наличие укрытий, подземных паркингов и безопасное расположение – чуть дальше от объектов критической инфраструктуры.

Верхние этажи теперь не в приоритете не только из-за угрозы обстрелов, но и из-за возможных блэкаутов – исчезнет электричество, не работает лифт, а спуститься в укрытие сложно. Однако пентхаусы все еще имеют своих покупателей, хоть и значительно меньше, чем раньше.



В летний сезон жилье в Одессе дорожает / Фото omore.city

Какова ситуация с ценами на квартиры в новостройках города?

По словам экспертов, рынок новостроек в Одессе демонстрирует постепенный, но уверенный рост. Цены повышаются на фоне подорожания стройматериалов, ограниченного количества новых проектов и преимуществ современных зданий в плане безопасности.

Пятницкий объяснил, что если старый фонд почти не прибавил в цене, то новое жилье дорожает, ведь обеспечено укрытиями, энергоэффективными решениями и автономным отоплением.

Алексей Бизин-Филатов добавил, что весомую долю на рынке – примерно треть – составляют сделки в рамках государственных программ "еОселя" и "еВідновлення".

Что прогнозируют эксперты дальше?

По словам Пятницкого, после завершения курортного сезона цены на аренду традиционно пойдут вниз и вернутся к весеннему уровню. Летний ажиотаж спадет, и аренда подешевеет. Но все зависит от ситуации с безопасностью – если не будет эскалации, рынок останется стабильным.

В то же время, на рынке продаж – особенно новостроек – ожидается сохранение высокого спроса. Бизин-Филатов говорит, что застройщики даже в условиях войны прогнозируют дальнейший рост стоимости – до 1 200 долларов за квадратный метр.