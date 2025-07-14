Про сучасні тенденції "Українському радіо. Одеса" розповіли фахівці з нерухомості Сергій П'ятницький та Олексій Бизін-Філатов. Деталі розповідає 24 Канал.

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Як змінилася вартість оренди житла в Одесі?

Як зазначає Сергій П'ятницький, у 2025 році вартість оренди квартир в Одесі у гривнях майже досягла рівня 2021 року. Проте в доларах вона все ще нижча приблизно на 25%.

У сезон оренда може зрости на 40% порівняно з міжсезонням. За словами експерта, головним фактором зростання попиту залишається туристичний сезон.

Що з попитом на помешкання в Одесі?

Попри небезпеку, багато хто прагне зняти чи купити житло поблизу узбережжя.

Аркадія, вид на море – це залишається для людей привабливим. Багатьох не лякає, що це так званий "шахедний" напрямок,

– зазначив Пятницький.

Водночас пріоритети покупців зазнали змін. За словами Олексія Бизіна-Філатова, голови Одеського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості, нині більше уваги звертають на наявність укриттів, підземних паркінгів та безпечне розташування – трохи далі від об'єктів критичної інфраструктури.

Верхні поверхи тепер не в пріоритеті не лише через загрозу обстрілів, а й через можливі блекаути – зникне електрика, не працює ліфт, а спуститися в укриття складно. Проте пентхауси все ще мають своїх покупців, хоч і значно менше, ніж раніше.



У літній сезон житло в Одесі дорожчає / Фото omore.city

Яка ситуація з цінами на квартири в новобудовах міста?

За словами експертів, ринок новобудов в Одесі демонструє поступове, але впевнене зростання. Ціни підвищуються на тлі подорожчання будматеріалів, обмеженої кількості нових проєктів та переваг сучасних будівель у плані безпеки.

П'ятницький пояснив, що якщо старий фонд майже не додав у ціні, то нове житло дорожчає, адже забезпечене укриттями, енергоефективними рішеннями та автономним опаленням.

Олексій Бизін-Філатов додав, що вагому частку на ринку – приблизно третину – становлять угоди в межах державних програм "єОселя" та "єВідновлення".

Що прогнозують експерти далі?

За словами П'ятницького, після завершення курортного сезону ціни на оренду традиційно підуть вниз і повернуться до весняного рівня. Літній ажіотаж спаде, і оренда подешевшає. Але все залежить від безпекової ситуації – якщо не буде ескалації, ринок залишиться стабільним.

Водночас, на ринку продажів – особливо новобудов – очікується збереження високого попиту. Бизін-Філатов каже, що забудовники навіть в умовах війни прогнозують подальше зростання вартості – до 1 200 доларів за квадратний метр.