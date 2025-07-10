Пропозиція з'явилася на платформі OLX. Деталі про помешкання розповідає 24 Канал.

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Житло в Одесі за менш ніж 10 тисяч

В Одесі продають бюджетне житло. Однак нерухомість має суттєвий недолік: вона потребує капітального ремонту – від фундаменту до покрівлі.

Загальна площа об'єкта – 34 квадратних метрів. Житло розташоване на першому поверсі одноповерхової будівлі. Продавець зазначив, що є можливість надбудови другого поверху. Крім того, квартира має присадибну ділянку та вигідне розташування – лише за кілька хвилин від центру Одеси, у Приморському районі.

Проте технічний стан оселі – критичний. З фото та опису видно, що приміщення перебуває у вкрай занедбаному стані: голі стіни, місцями – відкрита цегла, пошкоджена або осипана штукатурка, сліди вологи та плісняви, які свідчать про проблеми з гідроізоляцією.

Санвузол у будинку відсутній, опалення забезпечується твердим паливом, а всі комунікації – лише на подвір'ї. Новому власнику доведеться самостійно підключати воду, електрику та каналізацію. Вікна – старі дерев'яні рами з пошкодженими або забрудненими шибками.

Який вигляд має квартира / Фото OLX

Стеля має тріщини, місцями частково обвалилася, відкриваючи дерев'яні балки. Підлога – нерівна, подекуди з провалами, в деяких приміщеннях збереглися старі дерев'яні конструкції, що вже не виконують своєї функції.

Слід врахувати стан двору – він також занедбаний.

Попри заявлену ціну у 418 386 грн (9 990 доларів), фактичні витрати на ремонт можуть у кілька разів перевищити вартість самого об'єкта.

Середні ціни на квартири в Одесі

За інформацією на порталі ЛУН, у липні 2025 році середня ціна на однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Одесі становить 44 тисячі доларів, двокімнатну – 63 тисячі, а трикімнатну – 85 тисяч.