Ще кілька століть тому знайомі кожному українцю Карпати мали десятки інших назв. Лише у 19 столітті весь гірський масив остаточно отримав нинішню назву.

Звідки взялася назва Карпати?

За словами Алфьорова, раніше Карпати мале десятки інших назв.

В різних джерелах Карпати називають Кавказські гори, Руські гори, Угорські гори, Сармацькі гори, Кавкаланд, Саноцькі гори, Трохал, Монтес Нівіум, Бастарнські Альпи, Санокірберге, Бергесана, Карпад, Монтес Карматчі, Карпатус, Карпіані, Бескиди, Бещади та Тофтри,

– поділився історик.

Карпатські гори / Фото Валентини Поліщук

Він додав, що вперше слово "Карпати" з'являється ще в 5 столітті до нашої ери у Геродота. Однак тоді так називалася не гора, а річка Карпіс, що впадає у Дунай. Вже через 6 століть Птолемей згадує плем’я Карпів, яке мешкало між верхньою течією Дністра і Карпатами.

Саме з того часу за горами поступово закріплюється одна з назв – Карпати. Вже з 16 століття ця назва почала дедалі частіше з'являтися на картах, поступово витісняючи інші варіанти. І лише у 19 столітті в науковому світі закріплюється єдина офіційна назва – Карпати.

