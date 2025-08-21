Еще несколько веков назад знакомые каждому украинцу Карпаты имели десятки других названий. Только в 19 веке весь горный массив окончательно получил нынешнее название.

Откуда взялось название Карпаты?

По словам Алферова, ранее Карпаты имели десятки других названий.

В разных источниках Карпаты называют Кавказские горы, Русские горы, Венгерские горы, Сармацкие горы, Кавкаланд, Саноцкие горы, Трохал, Монтес Нивиум, Бастарнские Альпы, Санокирберге, Бергесана, Карпад, Монтес Карматчи, Карпатус, Карпиани, Бескиды, Бещады и Тофтри,

– поделился историк.

Карпатские горы / Фото Валентины Полищук

Он добавил, что впервые слово "Карпаты" появляется еще в 5 веке до нашей эры у Геродота. Однако тогда так называлась не гора, а река Карпис, впадающая в Дунай. Уже через 6 веков Птолемей упоминает племя Карпов, которое жило между верхним течением Днестра и Карпатами.

Именно с того времени за горами постепенно закрепляется одно из названий – Карпаты. Уже с 16 века это название начало все чаще появляться на картах, постепенно вытесняя другие варианты. И только в 19 веке в научном мире закрепляется единственное официальное название – Карпаты.

