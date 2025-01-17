На купюрі 50 євро з'явиться картина художниці з Маріуполя

Картина художниці з України з'явиться на регіональній купюрі номіналом 50 євро в Німеччині. Для купюри у 50 євро обрали роботу Ірини Федоренко під назвою "Дитина".

На картині "Дитина" зображені не реальна дитина, а це уява художниці. Про це маріупольська художниця Ірина Федоренко розказала Суспільне Донбас, інформує 24 Канал.

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Картини українки були представлені на виставках по всьому світові

Ірина Федоренко наголосила, що це саме регіональні гроші, тому вони мають більш колекційну цінність, аніж платіжну.

Хоча це так само платіжний інструмент, але емісія незначна — в обігу їх навряд зустрінеш,

– зазначила Ірина.

Картини серії "Children of war" за майже три роки були представлені на виставках по всьому світові понад пів сотні разів, зокрема й у Німеччині.

"Ця картина привернула увагу після чергової виставки. Її помітили й запитали в мене дозволу на розміщення саме цієї роботи в емісії 2025. Офіційна презентація пройде пізніше, поки що мене запросили тільки підгледіти процес їхнього створення", – додала Ірина Федоренко.



Ірина Федоренко та євро, серед яких буде її картина / Фото з фейсбуку Ірини Федоренко

За словами Ірини, до серії "Діти війни" увійшло майже тридцять картин. Усі вони виконані акрилом на полотні та були створені у 2022 році під впливом повномасштабної війни.

Художниця сказала, що мета картин – не дати світові забути про те, що сталося в її рідному Маріуполі та в Україні загалом.

До повномасштабного вторгнення Ірина жила та працювала в Києві, та тепер разом із сином і матір'ю перебуває у Мюнхені. Художниця анонсувала нові картини вже цьогоріч.