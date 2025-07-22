Її шукали 50 років: англійка поверне картину 16 століття, яку викрали в Італії

Картина XVI століття "Мадонна з дитям", викрадена з італійського музею у 1973 році, буде повернута законному власнику. Жінка з Англії, у власності якої вона перебувала, погодилася передати твір.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Поки "Боривітер" у Лондоні: українців просять допомогти врятувати останню мозаїку Алли Горської

Як вдалося повернути викрадену картину?

Після тривалих роздумів та завдяки зусиллям юриста, який працював безоплатно, Барбара де Дожа погодилася повернути картину до Муніципального музею італійського міста Беллуно, де її востаннє бачили у 1973 році.

Ще у березні повідомлялося, що жінка відмовлялася передавати твір, попри те, що він фігурує в поліцейських списках найбільш розшукуваних предметів мистецтва.

Своє право на володіння твором вона пояснювала тим, що її покійний чоловік, барон де Дожа, придбав картину добросовісно у 1973 році – невдовзі після її викрадення.

До розлучення подружжя зберігало полотно у маєтку XVI століття в англійському Норфолку. Автором картини є італійський художник Антоніо Соларіо, деякі з його робіт зберігаються в Лондонській національній галереї.

Картина, яку викрали 50 років тому / Фото Art Recovery International

Музей у Беллуно придбав цю картину ще у 1872 році. Вона була серед кількох творів, викрадених через століття. Частину з них пізніше виявили в Австрії – саме там барон де Дожа й придбав "Мадонну з дитям" у невстановленої особи.

Місце перебування полотна залишалося невідомим до 2017 року, коли Барбара де Дожа спробувала виставити його на продаж через регіональний аукціонний дім. Її впізнала пов’язана із музеєм Беллуно людина.

У 2020 році картину повернули жінці, оскільки італійська влада через затримки, спричинені пандемією COVID-19, не змогла вчасно передати необхідні документи британській поліції.

Упродовж наступних років юрист Крістофер Марінелло, фахівець зі справ щодо викраденого мистецтва, неодноразово намагався переконати жінку "вчинити правильно" та повернути твір у музей. Переговори він вів безоплатно, адже хотів допомогти місту у регіоні Венето, звідки походить його родина.

До слова, раніше ми розповідали про 5 цікавих фактів з життя Фріди Кало. Зокрема, на своїх картинах художниця зображала власний біль.