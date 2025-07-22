Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как удалось вернуть похищенную картину?

После долгих раздумий и благодаря усилиям юриста, который работал бесплатно, Барбара де Дожа согласилась вернуть картину в Муниципальный музей итальянского города Беллуно, где ее в последний раз видели в 1973 году.

Еще в марте сообщалось, что женщина отказывалась передавать произведение, несмотря на то, что он фигурирует в полицейских списках наиболее разыскиваемых предметов искусства.

Свое право на владение произведением она объясняла тем, что ее покойный муж, барон де Дожа, приобрел картину добросовестно в 1973 году – вскоре после ее похищения.

До развода супруги хранили полотно в имении XVI века в английском Норфолке. Автором картины является итальянский художник Антонио Соларио, некоторые из его работ хранятся в Лондонской национальной галерее.

Картина, которую похитили 50 лет назад / Фото Art Recovery International

Музей в Беллуно приобрел эту картину еще в 1872 году. Она была среди нескольких произведений, похищенных через столетие. Часть из них позже обнаружили в Австрии – именно там барон де Дожа и приобрел "Мадонну с младенцем" у неустановленного лица.

Место пребывания полотна оставалось неизвестным до 2017 года, когда Барбара де Дожа попыталась выставить его на продажу через региональный аукционный дом. Ее узнал связанный с музеем Беллуно человек.

В 2020 году картину вернули женщине, поскольку итальянские власти из-за задержек, вызванных пандемией COVID-19, не смогли вовремя передать необходимые документы британской полиции.

В течение последующих лет юрист Кристофер Маринелло, специалист по делам о похищенном искусстве, неоднократно пытался убедить женщину "поступить правильно" и вернуть произведение в музей. Переговоры он вел бесплатно, ведь хотел помочь городу в регионе Венето, откуда происходит его семья.

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