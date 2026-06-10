Кока-кола, кава та вершки в одній склянці: чи справді цей напій з тіктоку вартий вашої уваги
У соцмережах чи не щодня з'вляються нові незвичайні рецепти напоїв і страв. На перший погляд поєднання деяких інгредієнтів здається дивним і несмачним, однак частина таких експериментів несподівано стає справжнім хітом.
У тіктоці дедалі частіше з'являються відео з незвичними поєднаннями продуктів, і один із найобговорюваніших трендів останнього часу став напій із кока-коли, еспресо та вершків. Попри дивне поєднання, багато користувачів вирішують повторити рецепт і перевірити, чи справді він вартий уваги.
Дивіться також Не кавою: чим насправді пахнуть кавові зерна під час обсмаження
Що це за новий напій?
Новий тренд пропонує поєднати кока-колу, порцію еспресо та вершки (або молоко чи рослинну альтернативу) і подавати все з льодом. У деяких варіантах рецепта також додають трохи ванільного екстракту, щоб зробити смак м'якшим. Ідея напою полягає у поєднанні солодкої газованої основи з насиченим смаком кави та ніжною вершковою текстурою.
Як приготувати трендовий напій?
Для класичної версії знадобляться:
- банка або склянка кока-коли;
- 1 порція свіжозвареного еспресо;
- трохи вершків або молока;
- лід;
- за бажанням можна додати кілька крапель ванільного екстракту.
Який на смак напій?
Блогер kavoman_, який протестував рецепт, зізнався, що не мав особливих очікувань від такого поєднання. Спочатку ідея змішати кока-колу з кавою та вершками здавалася йому доволі сумнівною.
Реакція на незвичайний напій: дивитись відео
Втім, після дегустації він зазначив, що був приємно вражений.
Це кайф як неочікувано – це смачно!,
– розповів у відео блогер.
Тож не варто боятися експериментувати та відкривати для себе нові поєднання смаків.