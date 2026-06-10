Кока-кола, кава та вершки в одній склянці: чи справді цей напій з тіктоку вартий вашої уваги

У соцмережах чи не щодня з'вляються нові незвичайні рецепти напоїв і страв. На перший погляд поєднання деяких інгредієнтів здається дивним і несмачним, однак частина таких експериментів несподівано стає справжнім хітом.

У тіктоці дедалі частіше з'являються відео з незвичними поєднаннями продуктів, і один із найобговорюваніших трендів останнього часу став напій із кока-коли, еспресо та вершків. Попри дивне поєднання, багато користувачів вирішують повторити рецепт і перевірити, чи справді він вартий уваги.

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Що це за новий напій?

Новий тренд пропонує поєднати кока-колу, порцію еспресо та вершки (або молоко чи рослинну альтернативу) і подавати все з льодом. У деяких варіантах рецепта також додають трохи ванільного екстракту, щоб зробити смак м'якшим. Ідея напою полягає у поєднанні солодкої газованої основи з насиченим смаком кави та ніжною вершковою текстурою.

Інгредієнти для кавового напою / фото Стівена Бредлі

Як приготувати трендовий напій?

Для класичної версії знадобляться:

банка або склянка кока-коли;

1 порція свіжозвареного еспресо;

трохи вершків або молока;

лід;

за бажанням можна додати кілька крапель ванільного екстракту.

Який на смак напій?

Блогер kavoman_, який протестував рецепт, зізнався, що не мав особливих очікувань від такого поєднання. Спочатку ідея змішати кока-колу з кавою та вершками здавалася йому доволі сумнівною.

Реакція на незвичайний напій: дивитись відео

Втім, після дегустації він зазначив, що був приємно вражений.

Це кайф як неочікувано – це смачно!,

– розповів у відео блогер.

Тож не варто боятися експериментувати та відкривати для себе нові поєднання смаків.