Сотні мільйонів людей знають його пісню "Nightcall": помер французький музикант Kavinsky

У віці 50 років помер французький музикант, діджей і продюсер Kavinsky, справжнє ім'я якого – Венсан Белорже. Світову популярність йому принесла композиція "Nightcall", яка стала культовою після виходу фільму "Драйв" з Раяном Гослінгом.

Як повідомляє Deadline, музиканта знайшли мертвим у його будинку в Парижі. Обставини смерті наразі з'ясовують правоохоронці, а ознак насильницької смерті, за попередньою інформацією, не виявили.

Яка пісня прославила Kavinsky

Саме "Nightcall" стала головною роботою Kavinsky та принесла йому міжнародне визнання. Пісня вийшла у 2010 році, однак справжній успіх здобула після того, як прозвучала у вступних титрах стрічки "Драйв" режисера Ніколаса Віндінга Рефна.

За даними The Guardian, композицію було записано за участю бразильської співачки Lovefoxxx, а одним зі співпродюсерів виступив учасник Daft Punk Ґі-Мануель де Омем-Крісто.

Kavinsky – "Nightcall": дивіться відео

Через понад десять років "Nightcall" пережила новий сплеск популярності. У 2024 році Kavinsky виконав її на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі разом із гуртом Phoenix та бельгійською співачкою Angèle. Після цього композиція знову повернувся до світових чартів і став популярним серед нового покоління слухачів.

Лише на Spotify композицію прослухали понад 500 мільйонів разів, а на YouTube вона набрала ще 350 мільйонів переглядів. Після виходу у 2010 році трек увійшов до першої десятки французького чарту, а нова версія, яку Kavinsky виконав разом із Phoenix та Angèle на церемонії закриття Олімпіади-2024 у Парижі, піднялася до третього місця.

Якою була кар'єра Kavinsky

Kavinsky був одним із найвідоміших представників французької електронної сцени. Його творчість поєднувала електроніку, що відсилала до фільмів і відеоігор 1980-х років, а сам музикант створив вигаданий сценічний образ героя, який нібито загинув у автокатастрофі та повернувся до життя.

Kavinsky / Фото з соцмереж музиканта

За свою кар'єру він випустив два студійні альбоми – "OutRun" та "Reborn", а також співпрацював із низкою відомих артистів, зокрема The Weeknd.