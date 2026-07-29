Как сообщает Deadline, музыканта нашли мертвым в его доме в Париже. Обстоятельства смерти в настоящее время выясняют правоохранительные органы, а признаков насильственной смерти, по предварительной информации, не обнаружено.

Какая песня прославила Kavinsky

Именно "Nightcall" стала главной работой Kavinsky и принесла ему международное признание. Песня вышла в 2010 году, однако настоящий успех обрела после того, как прозвучала в вступительных титрах фильма "Драйв" режиссера Николаса Виндинга Рефна.

По данным The Guardian, композиция была записана при участии бразильской певицы Lovefoxxx, а одним из сопродюсеров выступил участник Daft Punk Ги-Мануэль де Омем-Кристо.

Kavinsky – "Nightcall": смотрите видео

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Спустя более десяти лет "Nightcall" пережила новый всплеск популярности. В 2024 году Kavinsky исполнил ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже вместе с группой Phoenix и бельгийской певицей Angèle. После этого композиция вновь вернулась в мировые чарты и стала популярной среди нового поколения слушателей.

Только на Spotify композицию прослушали более 500 миллионов раз, а на YouTube она набрала еще 350 миллионов просмотров. После выхода в 2010 году трек вошел в первую десятку французского чарта, а новая версия, которую Kavinsky исполнил вместе с Phoenix и Angèle на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже, поднялась на третье место.

Какой была карьера Kavinsky

Kavinsky был одним из самых известных представителей французской электронной сцены. Его творчество сочетало в себе электронику, отсылающую к фильмам и видеоиграм 1980-х годов, а сам музыкант создал вымышленный сценический образ героя, который якобы погиб в автокатастрофе и вернулся к жизни.

Kavinsky / Фото из соцсетей музыканта

За свою карьеру он выпустил два студийных альбома – "OutRun" и "Reborn", а также сотрудничал с рядом известных артистов, в частности с The Weeknd.