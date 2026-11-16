У Києві є місцевість із назвою, яка може здивувати навіть тих, хто добре знає місто. Китаїв розташований неподалік Голосіївського лісу, має давнє городище, печери та монастир. Через незвичайну назву може здатися, що ця місцина якось пов'язана з Китаєм, однак її походження набагато заплутаніше.

Китаїв – одна з найцікавіших історичних місцевостей столиці. Тут збереглися сліди поселень різних епох, а дослідники досі дискутують про походження назви, повідомляє 24 Канал.

Де у Києві розташований Китаїв

Китаїв розташований у Голосіївському районі столиці, неподалік Корчуватого та Мишоловки, у східній частині Голосіївського лісу.

Це не просто мальовнича зелена зона. На території місцевості розташований Китаївський археологічний комплекс, до якого входять давнє городище, поселення, курганний могильник і печери.

Археологічна пам'ятка охоплює кілька історичних періодів – від пізньотрипільського часу до доби Київської Русі та пізнього середньовіччя. Саме тому Китаїв називають свідком кількох давніх цивілізацій.

Чи справді Китаїв пов'язаний із Китаєм

Прямих доказів зв'язку київського Китаєва з Китаєм немає. Водночас походження назви місцевості має кілька цікавих пояснень. Одна з версій пов'язує її з князем Андрієм Боголюбським, який нібито мав прізвисько Китай.

За церковною легендою, у 1159 році він подарував цю землю Києво-Печерському монастирю. Однак ця історія має важливий нюанс. Як пояснюють дослідники Музею історії Десятинної церкви, грамота, на яку спирається легенда, була сфальшована приблизно у 1590 році. Тому вважати її достовірним підтвердженням походження назви не можна.

Інша версія пов'язує слово "китай" зі значенням "укріплення", "фортеця" або "пліт, набитий землею". Таке пояснення могло б стосуватися давнього оборонного призначення місцевості, однак і воно має суперечності.

Є й народні перекази про китайців, які нібито оселилися тут разом із татарами та облаштували печери. Проте документальних підтверджень цієї історії немає.

Яка історія прихована у Китаєві

Історія цієї місцевості значно давніша за появу самої назви. Тут існувало укріплене поселення часів Київської Русі, яке дослідники пов'язують із літописним містом Пересічень. Воно контролювало водний шлях Дніпром і південні підступи до Києва.

На території городища археологи знаходили залишки фортифікаційних споруд, давніх жител, кераміку та інші предмети побуту. У схилах пагорбів також облаштували печери, частина яких згодом використовувалася ченцями.

У XIV столітті в Китаєві виник печерний монастир. Пізніше він став відомий як Китаївська пустинь і був підпорядкований Києво-Печерській лаврі.

У XVIII столітті тут збудували Троїцьку церкву, яка стала частиною монастирського ансамблю.

Коли місцевість отримала назву Китаїв

Цікаво, що назва Китаїв з'явилася набагато пізніше за саме поселення. За дослідженням Музею історії Десятинної церкви, перша відома згадка топоніма датується початком XVIII століття. Його появу пов'язують із Китаївським скитом Києво-Печерської лаври.

Тобто давнє городище існувало задовго до того, як місцевість почали називати Китаєвом. А остаточного пояснення, чому закріпилася саме така назва, досі немає.

Сьогодні Китаївський археологічний комплекс має статус пам'ятки археології національного значення. У 2025 році Кабінет Міністрів України оновив його назву в Державному реєстрі нерухомих пам'яток, закріпивши назву "Китаївський археологічний комплекс".