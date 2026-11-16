Китаев – одна из самых интересных исторических местностей столицы. Здесь сохранились следы поселений разных эпох, а исследователи до сих пор спорят о происхождении названия, сообщает 24 Канал.

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Где в Киеве находится Китаев

Китаев расположен в Голосеевском районе столицы, недалеко от Корчуватого и Мышеловки, в восточной части Голосеевского леса.

Это не просто живописная зеленая зона. На территории местности расположен Китаевский археологический комплекс, в который входят древнее городище, поселение, курганный могильник и пещеры.

Археологический памятник охватывает несколько исторических периодов – от позднетрипольского времени до эпохи Киевской Руси и позднего средневековья. Именно поэтому Китаев называют свидетелем нескольких древних цивилизаций.

Действительно ли Китаев связан с Китаем

Прямых доказательств связи киевского Китаева с Китаем нет. В то же время происхождение названия местности имеет несколько интересных объяснений. Одна из версий связывает его с князем Андреем Боголюбским, который якобы носил прозвище Китай.

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Согласно церковной легенде, в 1159 году он подарил эту землю Киево-Печерскому монастырю. Однако у этой истории есть важный нюанс. Как объясняют исследователи Музея истории Десятинной церкви, грамота, на которую опирается легенда, была сфальсифицирована примерно в 1590 году. Поэтому считать ее достоверным подтверждением происхождения названия нельзя.

Другая версия связывает слово "китай" со значением "укрепление", "крепость" или "плот, набитый землей". Такое объяснение могло бы касаться древнего оборонительного назначения местности, однако и оно имеет противоречия.

Есть и народные предания о китайцах, которые якобы поселились здесь вместе с татарами и обустроили пещеры. Однако документальных подтверждений этой истории нет.

Какая история скрывается в Китаеве

История этой местности значительно древнее появления самого названия. Здесь существовало укрепленное поселение времен Киевской Руси, которое исследователи связывают с летописным городом Пересечь. Оно контролировало водный путь по Днепру и южные подступы к Киеву.

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На территории городища археологи находили остатки фортификационных сооружений, древних жилищ, керамику и другие предметы быта. На склонах холмов также были обустроены пещеры, часть которых впоследствии использовалась монахами.

В XIV веке в Китаеве возник пещерный монастырь. Позже он стал известен как Китаевская пустынь и был подчинен Киево-Печерской лавре.

В XVIII веке здесь построили Троицкую церковь, которая стала частью монастырского ансамбля.

Когда местность получила название Китаев

Интересно, что название Китаев появилось гораздо позже самого поселения. Согласно исследованию Музея истории Десятинной церкви, первое известное упоминание топонима датируется началом XVIII века. Его появление связывают с Китаевским скитом Киево-Печерской лавры.

То есть древнее городище существовало задолго до того, как местность стали называть Китаевом. А окончательного объяснения, почему закрепилось именно такое название, до сих пор нет.

Сегодня Китаевский археологический комплекс имеет статус памятника археологии национального значения. В 2025 году Кабинет Министров Украины обновил его название в Государственном реестре недвижимых памятников, закрепив название "Китаевский археологический комплекс".