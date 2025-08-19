Мало хто знає, що на східних картах упродовж кількох століть Київ фігурував під зовсім іншою назвою. Її активно використовували тюрки.

Як тюрки називали Київ?

Алфьоров розповів, що у 11 – 12 століттях кипчаки використовували до Києва назву Манкермен або Манкерман.

Хто такі кипчаки Кипчаки – це кочовий тюркський народ, який був особливо відомий 11 – 12 століттях.

Історик пояснив, що "Кермен" або "Керман" – тюрське слово, слово, яким позначали місто-фортецю, а "ман" – велике. Тобто Манкермен буквально перекладається як "велике місто".

Згодом від кипчаків цю назву запозичили монголи, і вона поширилася на східний світ. Тоді в східних атласах Київ почали позначати як Манкермен.

Манкермен / Карта Фра Мавро 1459 року

Саме з них цю назву запозичили західні географи. Однак вони перекрутили цю назву на свій лад. Саме тому в західних атласах зустрічаються варіанти – Маккармі або Магроман.

Цікаво, що тюрки використовували назву Манкермен щодо Києва аж до 18 століття.

До слова, вікінги також мали власну назву для Києва. Вони називали українську столицю Кенугард.