Не "Киев": историк рассказал, как тюрки называли украинскую столицу вплоть до 18 века
- Тюрки называли Киев по-своему.
- Это название приняли монголы, и оно распространилось в восточном мире, а также было адаптировано западными географами.
Мало кто знает, что на восточных картах на протяжении нескольких веков Киев фигурировал под совсем другим названием. Его активно использовали тюрки.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
Как тюрки называли Киев?
Алферов рассказал, что в 11 – 12 веках кыпчаки использовали к Киеву название Манкермен или Манкерман.
Кто такие кыпчаки
Кыпчаки – это кочевой тюркский народ, который был особенно известен в 11 – 12 веках.
Историк объяснил, что "Кермен" или "Керман" – тюркское слово, слово, которым обозначали город-крепость, а "ман" – большое. То есть Манкермен буквально переводится как "большой город".
Впоследствии от кыпчаков это название позаимствовали монголы, и оно распространилось на восточный мир. Тогда в восточных атласах Киев начали обозначать как Манкермен.
Манкермен / Карта Фра Мавро 1459 года
Именно из них это название позаимствовали западные географы. Однако они перекрутили это название на свой лад. Именно поэтому в западных атласах встречаются варианты – Маккарми или Магроман.
Интересно, что тюрки использовали название Манкермен в отношении Киева вплоть до 18 века.
К слову, викинги также имели собственное название для Киева. Они называли украинскую столицу Кенугард.