То хто ж така Клавдія Петрівна: звідки відома співачка взяла свій псевдонім

Минулого року український сегмент інтернету розбурхав музичний феномен – співачка-інкогніто Klavdia Petrivna, яка згодом розкрила своє обличчя. Та не менш цікавим за особистість співачки є і її псевдонім.

В інтерв'ю співачка поділилася, що псевдонім вона взяла із книги Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Що відомо про цей роман – розповідає 24 Канал.

Цікаво Про них говорив фронтмен Ziferblat: що відомо про музичні гурти 5Vymir та Tik Tu

Про що книга Винниченка

"Записки кирпатого Мефістофеля" називають одним із ключових романів у творчості Володимира Винниченка, написаний у 1916 році – перед революцією в Російській імперії.

Головний герой роману – успішний адвокат Яків Михайлюк, який має прізвисько Кирпатий Мефістофель. І саме від його імені відбувається розповідь. У Яків – людина сірої моралі, не вважає за необхідне себе обмежувати. Наприклад, у нього були зв'язки з Сонею – дружиною колишнього партійного чиновника. У неї був син Андрійко, але вона довгий час не знала, чи ця дитина від її чоловіка, чи від Михайлюка.



"Записки кирпатого Мефістофеля" / Фото Yakaboo

Крім того, Мефістофель допомагає безвольному чоловічку Панасу Павловичу Кривулі з яким фактично непомітно грає в психологічні ігри.

І найдраматичнішою є лінія стосунків Мефістофеля з матір'ю одиначкою Клавдією Петрівною. Їхнє знайомство переросло в інтимні стосунки, унаслідок чого з'являється дитина, але Мефістофель знайшов нову кохану.

Соломія Опришко розповіла, що свого часу читала цю книгу і їй сподобалося, як звучало ім'я героїні, тому згодом вирішила використати його як своє сценічне ім'я.

Цікаво, що у 1994 році режисер Юрій Ляшенко зняв однойменний фільм за мотивами роману й одну з ролей зіграла Ольга Сумська.