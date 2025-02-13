Фронтмен гурту Ziferblat, який переміг у нацвідбору України на Євробачення, під час своєї промови згадав кілька інших гуртів. Він говорив про 5Vymir та Tik Tu, передає 24 Канал.

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Що сказав Ziferblat

За словами фронтменту гурту, деякі гурти, які він сам любив, не отримали того визнання, яке мали б отримати.

Деякі гурти, які я любив, не отримали того визнання, яке мали,

– сказав він.

Кого Ziferblat згадав у своїй промові: дивіться відео

Зокрема, він назвав гурти 5Vymir та Tik Tu. Він приділив їм увагу під час своєї промови після перемоги у нацвідборі.

Що відомо про ці гурти

За останнє десятиліття в Україні стало дуже багато крутих гуртів, які через недостатню медійну підтримку, не змогли втриматись на плаву.

Наприклад, гурт 5Vymir відомий за піснею "Мало слів", однак також у них був доволі насичений шлях. Це київський інді-рок гурт, який випустив дебютний альбом "Містолінія". Концепцією альбому була лінія метро, де кожен трек – його станція.

"Мло слів" від гурту 5Vymir: дивіться відео

Згодом вийшло продовження – альбом "Нові імена". У ньому була відображена тогочасна ситуація в індустрії музики. Також гурт своїм альбомом закликав співпрацювати одне з одним.

Тернопільський гурт Tik Tu, що з литовської означає "Тільки ти", за основу взяв синті-поп. Вони випустили дебютний альбом – мозаїку. Вони були сміливими новаторами та змішували стилі, жанри та навіть мови.