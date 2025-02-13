Фронтмен группы Ziferblat, победивший в нацотборе Украины на Евровидение, во время своей речи вспомнил несколько других групп. Он говорил о 5Vymir и Tik Tu, передает 24 Канал.

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Что известно об этих группах

За последнее десятилетие в Украине стало очень много крутых групп, которые из-за недостаточной медийной поддержки, не смогли удержаться на плаву.

Например, группа 5Vymir известна по песне "Мало слов", однако также у них был довольно насыщенный путь. Это киевская инди-рок группа, которая выпустила дебютный альбом "Мистолиния". Концепцией альбома была линия метро, где каждый трек – его станция.

Впоследствии вышло продолжение – альбом "Новые имена". В нем была отражена тогдашняя ситуация в индустрии музыки. Также группа своим альбомом призвал сотрудничать друг с другом.

Тернопольская группа Tik Tu, что с литовского означает "Только ты", за основу взяла синти-поп. Они выпустили дебютный альбом – мозаику. Они были смелыми новаторами и смешивали стили, жанры и даже языки.

Что известно об этих группах: смотрите видео