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Как бездомный Славик повлиял на мир моды

Уникальный стиль Славика привлек внимание фотографа Юрка Дячишина. Бездомный никогда не надевал одну и ту же вещь дважды, следил за прической и бородой и создавал оригинальные образы из одежды, найденной на свалках или полученной в приютах.

Как Славик вдохновлял модные дома: смотрите видео

Юрко настолько был поражен образами Славика, что запустил Instagram-страницу Slavik's Fashion, которая быстро стала популярной.

Впоследствии модный мир заметил этот уникальный стиль. Balenciaga начала заимствовать элементы его образов для своих показов, а дизайнеры люксового бренда Vetements признались в интервью Vogue, что неоднократно заимствовали образы Славика.

Balenciaga вдохновлялись образами Славика / Фото из Instagram

Несмотря на внезапную популярность, сам Славик таинственно исчез. Все попытки Юрка его найти были тщетными. Однако, его стиль до сих пор остается источником вдохновения для модной индустрии.