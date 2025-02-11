У Эндриена Броуди венгерские, еврейские и польские корни, пишет 24 Канал. Его мать известная фотограф Сильвия Плачи, а отец Эллиот Броуди – преподаватель истории.

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Броуди увлекается живописью

Именно мама научила юного Эдриена правильно вести себя перед камерой. В 12 лет при ее поддержке он начал выступать с фокусами на детских вечеринках. Программа, которую Броуди демонстрировал, называлась "Удивительный Эдриен".

Помимо актерской карьеры, Броуди увлекается живописью и пишет свои картины. Эдриен отдает предпочтение большим абстрактным работам. Он работает в смешанной технике, делает коллажи, используя разнообразные материалы, которые комбинирует на холсте или бумаге.

Мои работы во многом связаны с американской культурой и моим воспитанием и взрослением в Нью-Йорке,

– говорил Броуди.

Как художник Эдриен тяготеет к абстрактному экспрессионизму.



Броуди увлекается живописью / Фото из соцсетей актера

"Я большой поклонник работ Поллока, мне нравится швырять краски, быть смелым", – рассказывал актер.

Какую роль мечтает сыграть актер

У Броуди есть роль-мечта: он очень хотел сыграть Джокера в "Темном рыцаре", однако вместо него выбрали Гита Леджера. Впрочем, актер не теряет надежды поработать над этим образом.

В свое время Эдриен купил заброшенный замок XIX века и самостоятельного его реставрировал.

Броуди стал известен после фильма "Пианист", за который получил "Оскар". Ради этой роли он похудел на 14 килограммов, научился играть на пианино и буквально жил в одиночестве, отказавшись от всех благ цивилизации.



Эдриен Броуди / Фото из соцсетей актера

Ему приходилось мерзнуть в легкой одежде, когда герой бродил по пустому городу. Броуди долго не мог выйти из роли, ведь чувствовал глубокую депрессию.

Похожую по глубине роль Эдриен играет в фильме "Бруталист". Фильм исследует темы эмиграции и поиска себя в послевоенном мире. Картина номинирована на 10 премий "Оскар".

Что касается личности Эдриена, то коллеги выделяют его профессионализм и сосредоточенность на работе. Но некоторые наоборот характеризуют его как человека замкнутого и неприязненного.