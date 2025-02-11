У Ендрієна Броуді угорське, єврейське та польське коріння, пише 24 Канал. Його мати відома фотографиня Сільвія Плачі, а батько Елліот Броуді – викладач історії.

Дивіться також Технологія українського стартапу допомогла зняти фільм "Бруталіст" з Едріаном Броуді

Броуді захоплюється живописом

Саме мама навчила юного Едрієна правильно поводити себе перед камерою. У 12 років за її підтримки він почав виступати з фокусами на дитячих вечірках. Програма, яку Броуді демонстрував, називалася "Дивовижний Едрієн".

Крім акторської кар'єри, Броуді захоплюється живописом і пише свої картини. Едрієн віддає перевагу великим абстрактним роботам. Він працює у змішаній техніці, робить колажі, використовуючи різноманітні матеріали, які комбінує на полотні або папері.

Мої роботи багато в чому пов'язані з американською культурою і моїм вихованням і дорослішанням у Нью-Йорку,

– казав Броуді.

Як художник Едрієн тяжіє до абстрактного експресіонізму.



Броуді захоплюється живописом / Фото із соцмереж актора

"Я великий шанувальник робіт Поллока, мені подобається жбурляти фарби, бути сміливим", – розповідав актор.

Яку роль мріє зіграти актор

У Броуді є роль-мрія: він дуже хотів зіграти Джокера в "Темному лицарі", однак замість нього обрали Гіта Леджера. Втім, актор не втрачає надії попрацювати над цим образом.

У свій час Едрієн купив занедбаний замок XIX століття і самостійного його реставрував.

Броуді став відомий після фільму "Піаніст", за який отримав "Оскар". Заради цєї ролі він схуд на 14 кілограмів, навчився грати на піаніно й буквально жив на самоті, відмовившись від усіх благ цивілізації.



Едрієн Броуді / Фото із соцмереж актора

Йому доводилось мерзнути в легкому одязі, коли герой блукав порожнім містом. Броуді довго не міг вийти з ролі, адже відчував глибоку депресію.

Схожу за глибиною роль Едрієн грає у фільмі "Бруталіст". Фільм досліджує теми еміграції та пошуку себе у післявоєнному світі. Картина номінована на 10 премій "Оскар".

Щодо особистості Едрієна, то колеги виділяють його професіоналізм та зосередженість на роботі. Але деякі навпаки характеризують його як людину замкнену та неприязну.