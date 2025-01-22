Значительная часть диалогов в фильме ведется на венгерском языке, и создатели фильма приложили немало усилий, чтобы сделать их максимально приближенными к носителям языка. Это включало использование искусственного интеллекта от украинского стартапа Respeecher, пишет 24 Канал со ссылкой на Redshark.

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Украинский стартап помог улучшить язык актеров

Один из создателей фильма Давид Янчо рассказал, что "Бруталист" почти полностью снят в формате VistaVision. Этот формат в последний раз использовали в Голливуде в 1960-х годах.

Я являюсь носителем венгерского языка и знаю, что это один из самых сложных языков для изучения произношения. Даже с венгерским происхождением Адриана (мать Броуди – венгерская беженка, которая эмигрировала в США в 1956 году – 24 Канал) – это не так просто. Это очень уникальный язык. Мы тренировали (Броуди и Фелисити Джонс – 24 Канал), и они проделали невероятную работу, но мы также хотели усовершенствовать его так, чтобы даже местные жители не заметили никакой разницы,

– сказал Давид Янчо.

Помощь от Respeecher была нужна, чтобы улучшить определенные буквы их вокальных звуков.

"Если вы происходите из англосаксонского мира, определенные звуки могут быть особенно трудными для восприятия. Мы сначала попытались отредактировать эти сложные элементы вместе с актерами. Затем мы попытались полностью озвучить их с другими актерами, но это не сработало. Поэтому мы искали другие варианты, как это улучшить", – добавил Янчо.

Трейлер фильма "Бруталист": смотрите видео

Броуди и Джонс были полностью вовлечены в процесс под руководством Respeecher, который начался с записи их голосов для озвучки венгерского языка искусственным интеллектом. Янчо также добавил свой голос в модель искусственного интеллекта, чтобы улучшить сложный диалект.

В большинстве их диалогов на венгерском языке есть доля моей речи. Мы очень осторожно относились к сохранению их выступлений. В основном это просто замена букв здесь и там. Вы можете сделать это в ProTools самостоятельно, но у нас было так много диалогов на венгерском, что нам действительно нужно было ускорить процесс, иначе мы бы до сих пор сидели на почте,

– рассказал Янчо.

GenAI также используется в конце фильма, чтобы создать серию архитектурных чертежей и готовых зданий в стиле вымышленного архитектора. Общий эффект настолько впечатляющий, что вы можете заглянуть в Википедию, чтобы проверить, существовал ли Ласло Тот.

Янчо добавил, что искусственный интеллект использовали для создания крошечных деталей, на съемки которых не было ни денег, ни времени.