Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post. Полученные результаты передали в генератор изображений на основе ИИ, чтобы создать "фотографическое" изображение типичного мошенника.

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Каким ИИ изобразил "типичного" предателя

Сгенерированное искусственным интеллектом изображение показало мужчину около 40 лет с серо-голубыми глазами, малым количеством волос или совсем без них и морщинами. Добавьте к этому маленькие губы и большой нос, и получите образ "типичного" мужчины, который изменяет своей жене, согласно исследованию.

ИИ сгенерировал портрет мужчины-предателя / Фото New York Post

Что касается женщины-предательницы, ИИ создал ее портрет как женщины примерно 50 лет с темными волосами, маленьким носом и средними губами.

ИИ сгенерировал портрет женщины-предательницы / Фото New York Post

Наше исследование показало, что чуть меньше половины (41%) людей знакомы с болезненной изменой, поэтому, возможно, многие идентифицируют себя с характеристиками на этих изображениях,

– заявила Рози Маскел, старший менеджер по маркетингу компании, которая провела исследование.

Вероятно, профиль мужчины-предателя оказался более точным из-за большего размера выборки. Исследование показало, что мужчины изменяют значительно чаще женщин: 35% опрошенных мужчин признались, что изменяли своей половинке хотя бы раз в жизни, тогда как среди женщин этот показатель составил 24%.