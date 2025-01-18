Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post. Отримані результати передали в генератор зображень на основі ШІ, щоб створити "фотографічне" зображення типового шахрая.

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Яким ШІ зобразив "типового" зрадника

Згенероване штучним інтелектом зображення показало чоловіка близько 40 років із сіро-блакитними очима, малою кількістю волосся або зовсім без нього і зморшками. Додайте до цього маленькі губи та великий ніс, і отримаєте образ "типового" чоловіка, який зраджує своїй дружині, згідно з дослідженням.

ШІ згенерував портрет чоловіка-зрадника / Фото New York Post

Що ж до жінки-зрадниці, ШІ створив її портрет як жінки приблизно 50 років із темним волоссям, маленьким носом і середніми губами.

ШІ згенерував портрет жінки-зрадниці / Фото New York Post

Наше дослідження показало, що трохи менше половини (41%) людей знайомі з болючою зрадою, тому, можливо, багато хто ідентифікує себе з характеристиками на цих зображеннях,

– заявила Розі Маскел, старший менеджер з маркетингу компанії, яка провела дослідження.

Ймовірно, профіль чоловіка-зрадника виявився більш точним через більший розмір вибірки. Дослідження показало, що чоловіки зраджують значно частіше за жінок: 35% опитаних чоловіків зізналися, що зраджували своїй половинці хоча б раз у житті, тоді як серед жінок цей показник склав 24%.