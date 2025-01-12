Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зауважимо, що в той самий час значна частина компаній заявила, що мають намір перенавчати працівників, аби ті змогли співпрацювати з новими технологіями.

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Як ШІ може змінити ринок праці до 2030 року

Згідно з дослідженням Всесвітнього економічного форуму (WEF), до 2030 року 41% компаній у світі планують скоротити персонал через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту.

Водночас згідно з опитуванням, 77% респондентів планують упродовж наступних п'яти років перекваліфікувати своїх працівників, аби ті могли працювати разом із новітніми технологіями. Утім, на відміну від звіту 2023 року, цьогоріч WEF не стверджує, що ШІ "позитивно позначиться" на кількість робочих місць.

Штучний інтелект / Фото Pexels

Крім того, попит на спеціалістів зі штучного інтелекту зростає високими темпами: 70% компаній активно шукають працівників для розробки ШІ-інструментів, а 62% – фахівців, які здатні ефективно працювати з цими технологіями.

Роботодавці прогнозують, що в найближчі роки найбільше скорочення очікує на працівників поштових служб, виконавчих секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати, що пояснюється як розвитком ШІ, так і іншими тенденціями. Також у зоні ризику автоматизації перебувають графічні дизайнери та юрисконсульти.

У доповіді WEF наголошується, що ключовий вплив ШІ, ймовірно, полягатиме у "посиленні" людських навичок, а не в їхній повній заміні.