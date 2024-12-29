Повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження DOU. Лідерами за кількістю наймів стали компанії Genesis, ЕРАМ Україна та SoftServe.

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Які компанії найняли найбільше IT-початківців у 2024 році

Згідно з даними дослідження, 31 IT-компанія в Україні у 2024 році працевлаштувала 2970 початківців. Для порівняння, у 2023 році 32 компанії найняли 2920 спеціалістів без досвіду, що є приблизно таким самим показником. Водночас у 2022 році кількість наймів була на тисячу більшою, але тоді участь у дослідженні взяли 40 компаній.

Компанії, які найчастіше наймали початківців в IT в Україні:

Genesis – 781 початківець;

ЕРАМ Україна – 480;

SoftServe – 327;

Netpeak Group – 273;

GlobalLogic – 197;

ZONE3000 – 168;

Ajax Systems – 163;

SKELAR – 160;

Uklon – 74;

Universe Group – 38.

Найчастіше спеціалістів-початківців у 2024 році наймали на посади в Support (фахівець з надання техпідтримки) та Software Engineering (інженер-програміст).

Крім того, спостерігається позитивна динаміка у наймах на посади у категоріях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.

Водночас у категоріях SEO та Project Manager кількість вакансій для початківців зменшилася, а попит на позиції у сфері продажів залишився близьким до рівня минулого року.