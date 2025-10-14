Одна з найбільш очікуваних книжкових новинок року – нова книга Ілларіона Павлюка, автора бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма". 14 жовтня стартував офіційний передпродаж нової книги.

Однак ще 13 жовтня Ілларіон Павлюк анонсував великий збір на потреби Сил оборони України. І саме закриття збору було умовою старту передпродажу. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Ілларіона Павлюка.

Мільйон за 22 години і початок передпродажу

13 жовтня Ілларіон Павлюк спільно з гуртом Курган & Agregat анонсували "Збір пітьми" – 1 мільйон гривень на закупівлю DJI Matrice 4T для Сил оборони України. Письменник зазначив, що закриття цього збору є умовою для початку передпродажу.

Ба більше, усі, хто задонатив 100 і більше гривень стали учасниками розіграшу рукопису "Книги Еміля" з автографом Ілларіона Павлюка, а за найбільший донат письменник пообіцяв подарувати свій ніж, з яким він був на бойових завданнях у 2022 році.

І за 22 години збір був закритий. Станом на зараз вдалося зібрати майже 1,1 мільйона гривень. Тому Павлюк оголосив про початок передзамовлень на нову книгу.

"Книгу Еміля" у суперобкладинці можна передзамовити до 17 листопада. Ціна примірника – 750 гривень. З 18 листопада, попередньо, почнеться офіційний продаж книги.



Передпродаж книги Ілларіона Павлюка / Скриншот

Про що нова книга Ілларіона Павлюка?

"Книга Еміля" – четверта книга Ілларіона Павлюка, автора "Білого попелу", "Танцю недоумка" та бестселеру "Я бачу, вас цікавить пітьма". Як раніше казав сам автор, повномасштабне вторгнення відклало вихід нової книги. З моменту виходу попередньої минає вже 5 років.

В анотації книги, як зазначає Видавництво Старого Лева, йдеться, що, власне, книга оповідає про хлопчика Еміля, який взагалі не вміє спати. Водночас мама час від часу забуває усе, навіть сина та своє ім'я. Еміль має ритуал, який допомагає мамі.

Вдвох вони переїжджають туди, де їх ніхто не знає, – на засніжений острів, де доводиться жити у школі. І якось вночі у порожніх шкільних коридорах лунає дзвінок телефона. Еміль підіймає слухавку та впізнає голос брата, що помер кілька років тому: "Допоможи мені повернутися!". Та як повернути того, хто помер? Як не втратити себе у світах, де між можливим і неможливим – тонка межа, а кожна помилка може коштувати життя? Що насправді забула мама Еміля? І чи варто їй це нагадувати?

– йдеться в анотації.

