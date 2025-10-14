Одна из самых ожидаемых книжных новинок года - новая книга Иллариона Павлюка, автора бестселлера "Я вижу, вас интересует тьма". 14 октября стартовала официальная предпродажа новой книги.

Однако еще 13 октября Илларион Павлюк анонсировал большой сбор на нужды Сил обороны Украины. И именно закрытие сбора было условием старта предпродажи. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Иллариона Павлюка.

Миллион за 22 часа и начало предпродажи

13 октября Илларион Павлюк совместно с группой Курган & Agregat анонсировали "Сбор тьмы" – 1 миллион гривен на закупку DJI Matrice 4T для Сил обороны Украины. Писатель отметил, что закрытие этого сбора является условием для начала предпродажи.

Более того, все, кто задонатив 100 и более гривен стали участниками розыгрыша рукописи "Книги Эмиля" с автографом Иллариона Павлюка, а за самый большой донат писатель пообещал подарить свой нож, с которым он был на боевых заданиях в 2022 году.

И за 22 часа сбор был закрыт. По состоянию на сейчас удалось собрать почти 1,1 миллиона гривен. Поэтому Павлюк объявил о начале предзаказов на новую книгу.

"Книгу Эмиля" в суперобложке можно предзаказать до 17 ноября. Цена экземпляра – 750 гривен. С 18 ноября, предварительно, начнется официальная продажа книги.



О чем новая книга Иллариона Павлюка?

"Книга Эмиля" – четвертая книга Иллариона Павлюка, автора "Белого пепла", "Танца слабоумного" и бестселлера "Я вижу, вас интересует тьма". Как ранее говорил сам автор, полномасштабное вторжение отложило выход новой книги. С момента выхода предыдущей проходит уже 5 лет.

В аннотации книги, как отмечает Издательство Старого Льва, говорится, что, собственно, книга повествует о мальчике Эмиля, который вообще не умеет спать. В то же время мама время от времени забывает все, даже сына и свое имя. Эмиль имеет ритуал, который помогает маме.

Вдвоем они переезжают туда, где их никто не знает, – на заснеженный остров, где приходится жить в школе. И как-то ночью в пустых школьных коридорах раздается звонок телефона. Эмиль поднимает трубку и узнает голос брата, умершего несколько лет назад: "Помоги мне вернуться!". Но как вернуть того, кто умер? Как не потерять себя в мирах, где между возможным и невозможным – тонкая грань, а каждая ошибка может стоить жизни? Что на самом деле забыла мама Эмиля? И стоит ли ей это напоминать?

