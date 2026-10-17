Тисячі книг уже на смітнику: якого культового письменника масово скасовують у школах

Стівен Кінг десятиліттями лякає читачів клоунами-вбивцями, моторошними готелями та надприродними істотами. Але тепер його книжки самі опинилися в центрі історій, які більше нагадують сюжет антиутопії: у школах США твори письменника масово забороняють, а доступ до них обмежують.

За даними організації PEN America, яка стежить за цензурою книжок у США, упродовж 2025 – 2026 навчального року Стівен Кінг уже другий рік поспіль став автором, чиї твори найчастіше забороняли в державних школах країни. Дослідники зафіксували 312 випадків заборон, які стосувалися 81 його книжки.

Чому книжки Стівена Кінга прибирають зі шкільних бібліотек?

Кінг відомий передусім горорами та психологічними трилерами, у яких є жорстокість, насильство й дорослі теми. Саме зміст книжок нерідко стає причиною суперечок між батьками, адміністраціями шкіл і прихильниками обмеження літератури для дітей.

У США рішення про вилучення книжок часто ухвалюють після скарг на окремі сцени або теми. Під критику потрапляють не лише жахи, а й твори, у яких порушують питання сексуальності, расизму, гендерної ідентичності чи сексуального насильства.

За даними PEN America, у 2025 – 2026 навчальному році в американських державних школах зафіксували майже 12 тисяч випадків заборони книжок. Обмеження торкнулися понад 7 тисяч різних назв – це рекорд за час спостережень організації.

Які твори Кінга опинилися під забороною?

Серед книжок письменника, які раніше потрапляли під обмеження в американських школах – "Керрі" та "Протистояння". У його творах є сцени насильства, складні психологічні теми й епізоди, які частина дорослих вважає неприйнятними для підлітків.

Водночас заборона книжки в шкільній бібліотеці не означає, що її заборонили продавати в усій країні. Такі рішення зазвичай стосуються доступу до конкретних творів у певних навчальних закладах або шкільних округах.

Прихильники обмежень вважають, що школи мають ретельно добирати літературу відповідно до віку учнів. Натомість противники цензури застерігають: масове вилучення книжок може позбавити підлітків можливості самостійно знайомитися з різними поглядами та складними темами.

Для Стівена Кінга ця ситуація особливо показова. Письменник, чиї твори стали основою для десятків фільмів і серіалів та здобули мільйони прихильників у всьому світі, опинився серед головних мішеней кампаній із обмеження літератури в американських школах. І хоча його книжки не зникають із книгарень, бібліотек для дорослих чи приватних колекцій, доступ до них для частини школярів стає дедалі складнішим.