По данным организации PEN America, которая отслеживает случаи цензуры книг в США, в течение 2025 – 2026 учебного года Стивен Кинг уже второй год подряд стал автором, чьи произведения чаще всего запрещались в государственных школах страны. Исследователи зафиксировали 312 случаев запретов, которые касались 81 его книги.

Почему книги Стивена Кинга убирают из школьных библиотек?

Кинг известен прежде всего своими хоррорами и психологическими триллерами, в которых присутствуют жестокость, насилие и темы для взрослых. Именно содержание книг нередко становится причиной споров между родителями, администрациями школ и сторонниками ограничения литературы для детей.

В США решение об изъятии книг часто принимают после жалоб на отдельные сцены или темы. Под критику попадают не только ужасы, но и произведения, в которых затрагиваются вопросы сексуальности, расизма, гендерной идентичности или сексуального насилия.

По данным PEN America, в 2025 – 2026 учебном году в американских государственных школах зафиксировали почти 12 тысяч случаев запрета книг. Ограничения коснулись более 7 тысяч различных названий – это рекорд за время наблюдений организации.

Какие произведения Кинга оказались под запретом?

Среди книг писателя, которые ранее попадали под ограничения в американских школах, – "Кэрри" и "Противостояние". В его произведениях есть сцены насилия, сложные психологические темы и эпизоды, которые часть взрослых считает неприемлемыми для подростков.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время запрет книги в школьной библиотеке не означает, что ее запретили продавать по всей стране. Такие решения обычно касаются доступа к конкретным произведениям в определенных учебных заведениях или школьных округах.

Сторонники ограничений считают, что школы должны тщательно подбирать литературу в соответствии с возрастом учеников. В свою очередь, противники цензуры предупреждают: массовое изъятие книг может лишить подростков возможности самостоятельно знакомиться с различными взглядами и сложными темами.

Для Стивена Кинга эта ситуация особенно показательна. Писатель, чьи произведения легли в основу десятков фильмов и сериалов и завоевали миллионы поклонников по всему миру, оказался в числе главных мишеней кампаний по ограничению литературы в американских школах. И хотя его книги не исчезают из книжных магазинов, библиотек для взрослых или частных коллекций, доступ к ним для части школьников становится все более затруднительным.