5 фентезі-новинок Книжкового Арсеналу 2025, які не можна пропустити
- На Книжковому Арсеналі 2025 у Києві представлені п'ять фентезі-новинок, включаючи "Голод Богів" Джона Ґвінна та "Гера" Дженніфер Сейнт.
- Інші новинки: "Місто Тіней" Мії Марченко, "Убивця лісу" Премі Мохамед та "Видовище" Стефані Гарбер.
Книжковий Арсенал, який з 29 травня розпочинається у Києві – одна з найочікуваніших літературних подій року. Тож увага читачів прикута до новинок.
Разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал радить звернути увагу на п’ять захопливих книжок у жанрі фентезі. Тут і героїчні саги, і давня магія, і нові голоси в жанрі — ідеальний вибір для тих, хто шукає яскравих історій, глибоких світів і трохи див.
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"Голод Богів" Джон Ґвінн
Друга книга скандинавської трилогії Джона Ґвінна – це продовження історії про світ, де магія воскрешає богів. Усе змішалося в землях Віґріду: люди, істоти і божества готуються до нової великої битви. Орка шукає викраденого сина, Елвар — планує порятунок хлопчика від драконихи, а Варґ – вирушає за викраденою чаклункою в невідомі краї.
Драконові хмари, розплавлені річки, воля й помста – ця епічна пригода глибоко занурює в нову реальність. Серія отримала чимало відгуків як вражаюче поєднання міфу, бойової драми й кінематографічного масштабу.
"Гера" Дженніфер Сейнт
У новому романі Дженніфер Сейнт, авторки бестселера "Аріадна", богиня Гера постає не ревнивою дружиною Зевса, а складною й сильною постаттю. Авторка переосмислює її шлях до влади, її внутрішні конфлікти та боротьбу проти патріархального устрою. Гера – не лише богиня шлюбу, а стратегиня, яка не пробачає образ і готує свою гру. Це історія про владу, гідність і відчайдушну потребу зберегти саму себе.
"Гера" – новий художній переспів, що повертає голос жінці, яку завжди говорили іншими словами.
"Місто Тіней" Мія Марченко
Місто, де колись жили майстри магії, перетворилося на темну тінь самого себе. Після захоплення загарбниками всі чарівні ремесла заборонено, а мешканці — пригнічені й безсилі. Дванадцятирічна Марта переїжджає до цього міста, прихопивши найдорожчий скарб, який може змінити все.
Це повість про дорослішання, магію, силу надії та можливість творити дива — навіть підліткам. Історія чутлива й захоплива, що перегукується з реальністю та внутрішніми змінами дитини.
"Убивця лісу" Премі Мохамед
Упродовж багатьох років проклятий ліс на півночі залишався недоторканим, поки Веріс Торн не стала єдиною, хто з нього повернувся. Тепер вона має знову увійти в хащі, щоб врятувати дітей жорстокого Тирана. У неї є лише один день і жодного права на помилку.
Це історія про глибоку самопожертву, стародавню магію, монстрів і тіней минулого. Гостросюжетний фентезі-роман, де головна битва — не лише з чудовиськами, а й із самим собою.
"Видовище. Святкова новела про всесвіт Каравалу" Стефані Гарбер
Повість із улюбленого всесвіту трилогії «Каравал» — подарунок для фанатів магічної гри, святкових див і кохання. Телла вирушає у казкову пригоду, де святкування легко перетворюється на небезпеку. Тут заводні хлопчики, отруєні цукерки й сніжки можуть змінити долю. Ілюстроване видання, що візуально продовжує атмосферу серії, чудово підходить і для новачків.
"Видовище" — легке й захопливе доповнення до магічного світу, що залишає післясмак свята.
Книжковий Арсенал 2025 триватиме з 29 травня до 1 червня. Це вже буде 13-ий Арсенал, який відбувається в Україні.