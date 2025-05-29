5 фентезі-новинок Книжкового Арсеналу 2025, які не можна пропустити

Книжковий Арсенал, який з 29 травня розпочинається у Києві – одна з найочікуваніших літературних подій року. Тож увага читачів прикута до новинок.

Разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал радить звернути увагу на п’ять захопливих книжок у жанрі фентезі. Тут і героїчні саги, і давня магія, і нові голоси в жанрі — ідеальний вибір для тих, хто шукає яскравих історій, глибоких світів і трохи див.

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"Голод Богів" Джон Ґвінн

Друга книга скандинавської трилогії Джона Ґвінна – це продовження історії про світ, де магія воскрешає богів. Усе змішалося в землях Віґріду: люди, істоти і божества готуються до нової великої битви. Орка шукає викраденого сина, Елвар — планує порятунок хлопчика від драконихи, а Варґ – вирушає за викраденою чаклункою в невідомі краї.

Драконові хмари, розплавлені річки, воля й помста – ця епічна пригода глибоко занурює в нову реальність. Серія отримала чимало відгуків як вражаюче поєднання міфу, бойової драми й кінематографічного масштабу.



"Голод Богів" / Фото Yakaboo

"Гера" Дженніфер Сейнт

У новому романі Дженніфер Сейнт, авторки бестселера "Аріадна", богиня Гера постає не ревнивою дружиною Зевса, а складною й сильною постаттю. Авторка переосмислює її шлях до влади, її внутрішні конфлікти та боротьбу проти патріархального устрою. Гера – не лише богиня шлюбу, а стратегиня, яка не пробачає образ і готує свою гру. Це історія про владу, гідність і відчайдушну потребу зберегти саму себе.

"Гера" – новий художній переспів, що повертає голос жінці, яку завжди говорили іншими словами.



"Гера" / Фото Yakaboo

"Місто Тіней" Мія Марченко

Місто, де колись жили майстри магії, перетворилося на темну тінь самого себе. Після захоплення загарбниками всі чарівні ремесла заборонено, а мешканці — пригнічені й безсилі. Дванадцятирічна Марта переїжджає до цього міста, прихопивши найдорожчий скарб, який може змінити все.

Це повість про дорослішання, магію, силу надії та можливість творити дива — навіть підліткам. Історія чутлива й захоплива, що перегукується з реальністю та внутрішніми змінами дитини.



"Місто тіней" / Фото Yakaboo

"Убивця лісу" Премі Мохамед

Упродовж багатьох років проклятий ліс на півночі залишався недоторканим, поки Веріс Торн не стала єдиною, хто з нього повернувся. Тепер вона має знову увійти в хащі, щоб врятувати дітей жорстокого Тирана. У неї є лише один день і жодного права на помилку.

Це історія про глибоку самопожертву, стародавню магію, монстрів і тіней минулого. Гостросюжетний фентезі-роман, де головна битва — не лише з чудовиськами, а й із самим собою.



"Убивця лісу" / Фото Yakaboo

"Видовище. Святкова новела про всесвіт Каравалу" Стефані Гарбер

Повість із улюбленого всесвіту трилогії «Каравал» — подарунок для фанатів магічної гри, святкових див і кохання. Телла вирушає у казкову пригоду, де святкування легко перетворюється на небезпеку. Тут заводні хлопчики, отруєні цукерки й сніжки можуть змінити долю. Ілюстроване видання, що візуально продовжує атмосферу серії, чудово підходить і для новачків.

"Видовище" — легке й захопливе доповнення до магічного світу, що залишає післясмак свята.



"Видовище" / Фото Yakaboo

Книжковий Арсенал 2025 триватиме з 29 травня до 1 червня. Це вже буде 13-ий Арсенал, який відбувається в Україні.