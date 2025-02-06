"Книжковий арсенал" у Києві: стали відомі дати та програма фестивалю

У Києві у 2025 році пройде доволі багато книжкових подій. Зокрема, вже відомі дати "Книжкового арсеналу".

Фестиваль "Книжковий Арсенал" пройде з 29 травня по 1 червня у Мистецькому арсеналі в Києві. Про це пише 24 Канал із посиланням на фейсбук фестивалю.

Дивіться також Гребінка, Шевченко та Армстронг: що пов'язує цих геніїв та як це змінило історію

Що відомо про програму

Цього року кураторками головної теми стануть історикиня, професорка Єльського університету Марсі Шор та письменниця, членкиня українського PEN Оксана Форостина. Програма заходу передбачає лекції, дискусії, публічні інтерв’ю, читання та перформанси на семи сценах.



У рамках фестивалю пройде багато заходів / Фото Pexels

У фестивалі візьмуть участь видавництва та книгарні у шести напрямках:

арткнига

художня література

нон-фікшн

дитяча література

мальописи

книги іноземними мовами

Заявки для участі приймають до 28 лютого. Фестиваль організовують ГО "Спільнота Мистецького арсеналу" за підтримки міжнародного фонду "Відродження".

Крім цього, фестиваль "Книжкова країна" пройде з 24 по 27 квітня у Києві на ВДНГ, де заплановано понад 300 подій для книголюбів різного віку. Програма включає презентації книжок, зустрічі з авторами, майстер-класи, дискусії, з особливим акцентом на воєнній тематиці та заходи для підлітків.