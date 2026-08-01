Новий тренд дивує всіх: навіщо люди купують кнопкові телефони у 2026 році

Здавалося б, кнопкові телефони давно залишилися у минулому. Проте останнім часом дедалі більше людей свідомо відкладають смартфони й повертаються до простіших пристроїв.

Про цю несподівану тенденцію пише автор на платформі Medium, який помітив, що серед його знайомих дедалі більше людей обирають кнопкові телефони замість сучасних гаджетів.

Менше соцмереж і більше реального життя

Однією з головних причин повернення до кнопкових телефонів називають бажання відпочити від постійного потоку інформації. Смартфони змушують людей годинами гортати стрічки новин, переглядати короткі відео та нескінченно перевіряти месенджери.

Дехто зізнається, що після переходу на кнопковий телефон почав значно менше часу проводити онлайн. Замість цього люди більше телефонують, читають книжки, спілкуються наживо або просто не відволікаються кожні кілька хвилин на сповіщення.

Для тих, хто працює за комп'ютером увесь день, це ще й спосіб зробити своє життя менш "цифровим".

Коштують дешевше та працюють довше

Ще одна причина – економія. Хороший сучасний смартфон коштує дорого, тоді як кнопковий телефон можна придбати у кілька разів дешевше.

Крім того, багато сучасних моделей підтримують 4G, а деякі навіть дозволяють користуватися WhatsApp чи іншими базовими застосунками. Для людей, яким потрібен лише зв'язок, цього цілком достатньо.

Не менш важлива перевага — автономність. Якщо смартфон часто доводиться заряджати щодня, то кнопковий телефон може працювати кілька днів або навіть тиждень без підзарядки.

Кнопковий телефон / pexels.com

Їх важче зламати

Власники кнопкових телефонів також звертають увагу на їхню міцність. Смартфон із тріснутим дисплеєм нерідко повністю втрачає функціональність, тоді як кнопкові моделі зазвичай переживають падіння значно легше.

Особливо це цінують люди, які працюють на будівництві, часто подорожують або просто не хочуть постійно хвилюватися через дорогий гаджет.

Менше ризиків для банківських даних

Ще один аргумент – безпека. Оскільки більшість кнопкових телефонів не підтримують встановлення великої кількості застосунків або взагалі не мають повноцінного доступу до інтернету, вони менш вразливі до вірусів і шахрайських програм.

Саме тому деякі користувачі залишають смартфон для роботи, а SIM-картку, прив'язану до банківських сервісів або важливих акаунтів, використовують у звичайному кнопковому телефоні.

Попри нову хвилю популярності кнопкових телефонів, повністю відмовлятися від смартфонів люди не планують. Вони залишаються незамінними для роботи, навчання, навігації та багатьох щоденних завдань.

Втім, дедалі більше користувачів обирають компроміс: смартфон використовують лише тоді, коли це справді потрібно, а для дзвінків і повсякденного спілкування повертаються до простого кнопкового телефону. Для багатьох це стало способом трохи сповільнити ритм життя та менше залежати від цифрового світу.