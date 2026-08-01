Об этой неожиданной тенденции пишет автор на платформе Medium, который заметил, что среди его знакомых все больше людей выбирают кнопочные телефоны вместо современных гаджетов.

Меньше соцсетей и больше реальной жизни

Одной из главных причин возвращения к кнопочным телефонам называют желание отдохнуть от постоянного потока информации. Смартфоны заставляют людей часами листать новостные ленты, просматривать короткие видео и бесконечно проверять мессенджеры.

Некоторые признаются, что после перехода на кнопочный телефон начал значительно меньше времени проводить онлайн. Вместо этого люди больше звонят по телефону, читают книги, общаются вживую или просто не отвлекаются каждые несколько минут на извещение.

Для тех, кто работает за компьютером весь день, это еще и способ сделать свою жизнь менее "цифровой".

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Стоят дешевле и работают дольше

Еще одна причина – экономия. Хороший современный смартфон стоит дорого, в то время как кнопочный телефон можно приобрести в несколько раз дешевле.

Кроме того, многие современные модели поддерживают 4G, а некоторые даже позволяют пользоваться WhatsApp или другими базовыми приложениями. Для людей, которым нужна только связь, этого достаточно.

Не менее важное преимущество – автономность. Если смартфон часто приходится заряжать каждый день, то кнопочный телефон может работать несколько дней или даже неделю без подзарядки.

Кнопочный телефон / pexels.com

Их труднее сломать

Владельцы кнопочных телефонов обращают внимание на их прочность. Смартфон с треснувшим дисплеем нередко полностью теряет функциональность, в то время как кнопочные модели обычно переживают падение гораздо легче.

Особенно это ценят люди, работающие на строительстве, часто путешествующие или просто не желающие постоянно волноваться из-за дорогостоящего гаджета.

Меньше рисков для банковских данных

Еще один аргумент – безопасность. Поскольку большинство кнопочных телефонов не поддерживают установку большого количества приложений или вообще не имеют полноценного доступа к интернету, они менее уязвимы к вирусам и мошенническим программам.

Именно поэтому некоторые пользователи оставляют смартфон для работы, а SIM-карту, привязанную к банковским сервисам или важным аккаунтам, используют в обычном кнопочном телефоне.

Вопреки новой волне популярности кнопочных телефонов, полностью отказываться от смартфонов люди не планируют. Они остаются незаменимыми для работы, обучения, навигации и многих повседневных задач.

Впрочем, все большее количество пользователей выбирают компромисс: смартфон используют только тогда, когда это действительно нужно, а для звонков и повседневного общения возвращаются к простому кнопочному телефону. Для многих это стало немного замедлить ритм жизни и меньше зависеть от цифрового мира.