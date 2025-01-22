Краще не їсти ввечері: чому яблука потрібно вживати у певний час доби

Яблука – це фрукт, який можна їсти і восени, і взимку, адже існують різні сорти. Водночас слід бути обережними із часом доби, коли його вживаєте.

Яблуко – це корисний фрукт, який є важливим елементом у раціоні людей, що дотримуються здорового способу життя. Про це пише 24 Канал.

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Чому їх краще не їсти ввечері

Воно сприяє запобіганню багатьом хворобам і чудово підходить для перекусів. Однак важливо знати, коли найкраще вживати яблука, щоб отримати максимум користі.

Їсти яблука ввечері не рекомендується, оскільки пектин, що міститься в них, погано перетравлюється в нічний час. Крім того, яблука підвищують кислотність шлунка, що може викликати дискомфорт і заважати здоровому сну.

Оптимальний час для споживання яблук – це ранок або день. Найкраще їсти їх після основного прийому їжі як десерт. У цей час пектин позитивно впливатиме на роботу кишківника, сприятиме виведенню токсинів і канцерогенів, забезпечуючи організму максимальну користь.