Білл Гейтс спрогнозував, коли люди працюватимуть тільки 2 дні на тиждень

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс прогнозує, що за нинішніх темпів розвитку інновацій люди більше не будуть потрібні "для більшості речей". Отже, незабаром настане час переосмислення робочого місця.

Білл Гейтс прогнозує, що всього за 10 років люди зможуть працювати лише два дні на тиждень – і все завдяки штучному інтелекту, пише 24 Канал з посиланням на Fortune.

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Гейтс вважає, що ШІ змінить професії

На думку Гейтса, штучний інтелект незабаром може автоматизувати майже все, а з ним і 2-денний робочий тиждень менш ніж за десятиліття.

Це не перший раз, коли мільярдер натякає на скорочення робочого тижня. У 2023 році, коли ChatGPT ще тільки зароджувався, Гейтс сказав, що суспільство може "з часом" дійти до сценарію, коли робота три дні на тиждень стане нормою – і світ буде змушений придумати, що робити з більшою кількістю вільного часу.

Як пише Fortune, 5-денні вихідні можуть підвищити народжуваність і запобігти вигоранню.

Будь-яке скорочення робочого тижня, ймовірно, є "медом на душу" для багатьох працівників, які борються з вигоранням, виснаженням і розривом зв'язків – особливо після пандемії.

І є ознаки того, що перехід на чотириденний робочий тиждень – корисний. Одна компанія виявила, що скорочення роботи на один день підвищило продуктивність на 24% і вдвічі зменшило рівень вигорання.

Гейтс визнав, що в міру того, як ШІ націлюватиметься на робочі місця, деякі професії зазнають набагато більших змін, ніж інші. Мільярдер Білл Гейтс вважає, що через штучний інтелект більшість професії зникне, коли для людей залишиться три спеціалізації.