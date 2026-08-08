Точно є у вашому смартфоні: які відомі компанії засновані вихідцями з України

WhatsApp, PayPal, Grammarly, GitLab чи Revolut давно стали частиною повсякденного життя мільйонів людей. Та мало хто знає, що до створення кожної з цих компаній причетні українці або вихідці з України.

Хтось емігрував ще в дитинстві, хтось будував бізнес уже після незалежності України, але всіх їх об'єднує одне – вони створили продукти, які змінили світ, пише 24 Канал.

Від черг за хлібом у Києві до угоди на 19 мільярдів доларів

Сьогодні WhatsApp встановлений майже на кожному смартфоні. Через нього надсилають повідомлення, телефонують, ведуть робочі чати та сімейні переписки. Але мало хто знає, що його співзасновник Ян Кум народився і виріс у Києві.

Майбутній мільярдер жив із мамою та бабусею у звичайній квартирі. Наприкінці 1980-х сім'я емігрувала до США практично без грошей.

Перші роки були непростими: родина отримувала продуктові талони, а сам Ян підробляв прибиральником у магазині. Саме тоді він почав самостійно вивчати програмування, читаючи книжки, які брав у бібліотеці.

У 1997 році Кум влаштувався інженером до Yahoo!, де пропрацював майже дев'ять років. Саме там він познайомився з Браяном Ектоном – майбутнім співзасновником WhatsApp.

Після звільнення вони навіть намагалися влаштуватися у Facebook, але отримали відмову. Це не зупинило програмістів. У 2009 році вони запустили WhatsApp. Спочатку застосунок мав лише показувати статус користувача, але після появи push-сповіщень перетворився на месенджер.

Уже через п'ять років Facebook придбав компанію приблизно за 19 мільярдів доларів – це була одна з найбільших угод в історії Кремнієвої долини.

Цікаво, що Ян Кум наполіг, аби в WhatsApp не було реклами. Він неодноразово говорив, що ненавидить рекламні банери, адже ще в дитинстві бачив їх повсюди, але не міг дозволити собі купувати рекламовані товари.

Ян Кум / mundomarketing.com

Макс Левчин: киянин, який допоміг змінити онлайн-платежі

Ім'я Макса Левчина знають значно менше, ніж Ілона Маска, хоча саме він був одним із ключових людей у створенні PayPal.

Левчин народився у Києві в родині науковців. У дитинстві він захоплювався математикою, а після аварії на Чорнобильській АЕС його сім'я вирішила емігрувати до США.

Навчаючись у Чиказькому університеті, він захопився програмуванням і криптографією. Саме знання із захисту даних пізніше стали основою PayPal.

Левчин розробив систему боротьби з шахрайством, без якої електронні платежі навряд чи стали б настільки популярними.

У 2002 році PayPal купила компанія eBay за 1,5 мільярда доларів. Після цього Левчин став одним із найвідоміших інвесторів Кремнієвої долини, а пізніше створив фінансовий сервіс Affirm, який сьогодні оцінюють у мільярди доларів.

Макс Левчин / Forbes

Grammarly: стартап, який народився в Києві

Історія Grammarly почалася зовсім не з перевірки граматики. Максим Литвин і Олексій Шевченко ще до цього створили систему для перевірки студентських робіт на плагіат MyDropBox, яку використовували університети різних країн.

Саме під час роботи над нею вони зрозуміли: людям потрібен інструмент, який не лише знаходить помилки, а й допомагає писати краще.

У 2009 році разом із Дмитром Лідером вони заснували Grammarly. Компанія стартувала в Києві, а сьогодні її сервіс використовують понад 40 мільйонів людей щодня.

Grammarly допомагає не лише виправляти граматику, а й аналізує стиль, тон повідомлення та навіть пропонує варіанти формулювань за допомогою штучного інтелекту.

Попри глобальний успіх, компанія продовжує підтримувати українських розробників і після повномасштабного вторгнення неодноразово заявляла про допомогу Україні.

Максим Литвин та Олексій Шевченко / Grammarly

GitLab: усе почалося з домашнього сервера у Харкові

Коли харківський програміст Дмитро Запорожець працював над власними проєктами, його дратувало, що існуючі сервіси для зберігання коду працюють незручно. Тоді він написав власний інструмент для себе.

Згодом про нього дізнався нідерландський підприємець Сід Сейбрандей, який запропонував перетворити невеликий проєкт на міжнародний бізнес. Так з'явився GitLab – одна з найпопулярніших платформ для розробників у світі.

Нею користуються NASA, Siemens, Goldman Sachs та тисячі інших компаній. Особливість GitLab ще й у тому, що компанія практично з моменту створення працювала повністю віддалено. Сьогодні її співробітники живуть у десятках країн світу, а саму компанію оцінюють у мільярди доларів.

Дмитро Запорожець / Forbes