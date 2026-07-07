Як знайти та забронювати своє ідеальне ім'я у WhatsApp?

Популярний месенджер WhatsApp, яким користуються понад 3 мільярди людей у всьому світі, нарешті почав впроваджувати систему імен користувачів. Це суттєвий відхід від традиційної моделі, де основою ідентифікації завжди був номер телефону. Тепер користувачі зможуть ділитися своїми контактами за допомогою унікального нікнейма, зберігаючи свій номер у таємниці. Хоча повноцінно функція запрацює трохи згодом цього року, можливість забронювати бажане ім'я з'явилася вже зараз, пише 24 Канал.

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Процес резервування імені, який детально описаний у блозі WhatsApp, є досить простим і займає лічені хвилини. Наразі цю дію можна виконати лише через мобільний додаток на основному пристрої – версії для вебінтерфейсу або комп'ютера поки не підтримують цю функцію.

Для того, щоб закріпити за собою певне ім'я, необхідно відкрити WhatsApp, перейти в "Налаштування", обрати розділ "Обліковий запис" (Account) і натиснути на пункт "Ім'я користувача" (Username) у секції "Ваш обліковий запис".

Якщо ви вже маєте нікнейм у Facebook або Instagram, WhatsApp пропонує зручну можливість імпортувати його, щоб підтримувати однакову ідентичність у всіх сервісах компанії Meta. Це особливо корисно для творців контенту, організацій та малого бізнесу, яким важливо залишатися впізнаваними. У випадку, якщо бажане ім'я вже зайняте, система запропонує доступні варіації.

Важливо пам'ятати, що WhatsApp резервує певні імена для публічних осіб та відомих організацій, тому їх не вдасться обрати звичайним користувачам.

Ключ імені користувача

Окрім простої заміни номера телефону на текстовий нікнейм, розробники впровадили додатковий рівень захисту – так званий ключ імені користувача (username key). Це опціональний чотиризначний код, який дає змогу повністю контролювати, хто може написати вам першим. Якщо ви активуєте цей захист, люди, які раніше ніколи не спілкувалися з вами, повинні будуть ввести не лише ваше ім'я, а й цей спеціальний ключ, щоб розпочати чат.

Ключ не потрібен людям, які вже мають ваш номер телефону в контактах, з якими ви вже переписувалися раніше або перебуваєте в одній групі.

Також він не знадобиться тим, хто відсканував ваш QR-код або отримав повідомлення від вас першим.

Ключ генерується системою автоматично, і ви можете будь-коли його змінити або видалити взагалі.

Якщо ви приєднали свій обліковий запис до профілю Meta, де вказано вік до 18 років, цей ключ буде активовано автоматично заради додаткової безпеки підлітків.

Чому це важливо для безпеки та коли чекати на запуск?

Попри те, що номери телефонів залишаться необхідними для реєстрації нових акаунтів, можливість приховати їх під час повсякденного спілкування є величезним кроком уперед. Це актуально, коли ви хочете домовитися про покупку з незнайомцем, поспілкуватися з людиною, з котрою не плануєте підтримувати довгий контакт, чи навіть сконтактуватися з партнерами по роботі, але не готові надавати свій особистий номер, який прив'язаний до багатьох інших аспектів життя.

У WhatsApp наголошують, що на платформі не буде загального пошуку за іменами користувачів. Тобто ніхто не зможе просто "перебирати" імена, щоб знайти випадкових людей. Щоб написати комусь, потрібно знати точне ім'я користувача, пише видання Android Authority.

Наразі функція розгортається поступово по всьому світу протягом наступних місяців. Поки що додаток дозволяє лише забронювати імена, щоб уникнути дублювання та захоплення популярних нікнеймів кіберсквотерами.

Коли функція запрацює на повну потужність, ви зможете змінювати або видаляти своє ім'я в тому самому меню налаштувань, де відбувалося бронювання. До того моменту розробники радять тримати додаток оновленим до останньої версії, щоб не пропустити повідомлення про доступність імен у вашій країні.