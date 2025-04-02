Королева Єлизавета "любила, коли все йшло не так": причина може вас здивувати

Королева Єлизавета II завжди асоціювалася з дисципліною та бездоганним дотриманням правил. Однак, як з’ясувалося, вона насправді любила, коли щось йшло не за планом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чому Єлизавета II раділа, коли щось йшло не за планом

Саманта Коен, яка 18 років працювала в королівському домі помічником особистого секретаря покійної Єлизавети II, поділилася цікавими фактами про її характер та цікавий життєвий принцип.

У королеви не було его, їй було так комфортно, але вона любила, коли щось йшло не так. Якщо торт не розрізався або табличка не відкривалася, тому що все було так ідеально організовано, і коли все йшло не так – це прикрашало її життя,

– розповіла Коен.

Королева Єлизавета II любила, коли щось йшло не так / Фото GettyImages

Саманта зізналася, що час, проведений поруч із Єлизаветою, був найкращим у її житті, оскільки королева завжди ставилася до неї доброзичливо.

"Я любила роботу помічника особистого секретаря королеви. Це були щасливі часи, тому що королева була у чудовій формі", – поділилася жінка.

Вона також розповіла, що Єлизавета дала їй прізвисько "Саманта Пантера" за її серйозний підхід до роботи.

До слова, раніше стало відомо, якими були слова королеви Єлизавети, коли вона вперше побачила новонародженого принца Вільяма. Ймовірно, щоб підтримати принцесу Діану, вона вирішила пожартувала про вуха малюка.